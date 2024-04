Palpite: Atlético-MG x Peñarol – Copa Libertadores – 23/4/2024

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de golear seu arquirrival pelo Brasileirão, o Atlético-MG recebe a visita do Peñarol, do Uruguai, em partida válida pela terceira rodada da Libertadores. O jogo começa às 21h (de Brasília) da terça-feira (23). As equipes se encontram na Arena MRV, em Belo Horizonte. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Atlético-MG x Peñarol

Atravessando um momento sólido na temporada, o Atlético-MG não perde há sete partidas consecutivas. Enquanto isso, o Peñarol também vive um bom momento no ano, estando na liderança do Campeonato Uruguaio e vindo de goleada aplicada na última rodada da Libertadores.

Com uma equipe de nível técnico muito mais elevado em relação ao clube uruguaio, o Galo aparece como favorito. Além disso, a equipe chega embalada para a partida, já que acabou de golear seu arquirrival, Cruzeiro, por 3 a 0, e tenta manter os 100% de aproveitamento na Libertadores. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético-MG”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Atlético-MG

​- 1.44 na bet365

- 1.45 na Betano

- 1.45 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça todas as vantagens de começar a apostar usando o código bônus bet365.

Atlético-MG e seu desempenho atual

O Atlético-MG tem um início sólido dentro da principal competição das Américas. Na primeira rodada, mostrou toda sua superioridade em relação ao clube venezuelano, Caracas, e goleou por 4 a 1.

Após a vitória maiúscula na estreia, teve a difícil missão de encarar o Rosario Central, na Argentina. Porém, não se intimidou e somou mais três pontos, dessa vez depois de vencer seu oponente pelo placar de 2 a 1.

Na rodada mais recente do Galo, atuou na Arena MRV em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. Nela, recebeu seu arquirrival, Cruzeiro, e dominou seu adversário do começo ao fim, triunfando por 3 a 0.

Peñarol e sua última performance

O Peñarol realiza performances convincentes nas competições que disputa atualmente. Na própria Libertadores, acabou começando com o pé esquerdo, depois de ser derrotado contra o Rosario Central, na Argentina, por 1 a 0.

Porém, aproveitou o mando de campo na rodada seguinte e a fragilidade de seu adversário. Encarando o Caracas, da Venezuela, atropelou seu modesto adversário e venceu por expressivos 5 a 0.

No Campeonato Uruguaio, o elenco do Peñarol faz jus ao seu elenco de maior orçamento em relação às demais equipes do país. Ao final da nona rodada, é líder isolado, de forma invicta, com 25 pontos conquistados (oito vitórias e um empate).