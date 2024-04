Palpite: Botafogo x Universitario – Copa Libertadores – 24/4/2024

Vítor Silva/Botafogo







Publicada em 24/04/2024

Tendo o pior início possível de Copa Libertadores, o Botafogo terá o mando de campo contra o Universitario, que ainda não perdeu na competição. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (24). As equipes se encontram no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Botafogo x Universitario

Ainda sem perder na Libertadores, o Universitario, do Peru, terá seu maior desafio de se manter invicto na competição. Enquanto isso, o Botafogo chega embalado para a partida, depois de ter goleado o Juventude, por 5 a 1 no Brasileirão.

Tendo o mando de campo, um elenco mais qualificado tecnicamente, precisando da vitória para continuar com chances de classificação e animado pela surpreendente goleada aplicada no Juventude, o Fogão é o favorito no confronto. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Botafogo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Botafogo

​- 1.44 na bet365

- 1.47 na Betano

- 1.45 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Botafogo e seu desempenho atual

O Botafogo chega em apuros para a terceira rodada da competição. Ainda sem somar um ponto sequer no Grupo D, é o lanterna isolado da tabela e precisa da vitória para se manter competitivo.

Na competição, teve a oportunidade de estrear com o mando de campo, contra o Junior Barranquilla, e mesmo assim foi derrotado por 3 a 1. Na rodada seguinte, visitou o LDU Quito, do Equador, e foi superado por 1 a 0.

No Brasileirão, acaba de conquistar sua vitória mais expressiva do ano. Contra o Juventude no Engenhão, aplicou a maior goleada da terceira rodada, onde levou a melhor por 5 a 1.

Universitario e sua última performance

O Universitario atravessa um sólido momento na atual temporada. Na Libertadores, inicia de forma surpreendente e figura na zona de classificação do Grupo D, sendo o vice-líder ao final da segunda rodada.

Em sua estreia na competição, venceu o LDU no Estádio Monumental "U", por 2 a 1. Na rodada seguinte, foi até a Colômbia encarar o Junior Barranquilla, onde ficou no empate por 1 a 1.

No Campeonato Peruano, segue sendo um forte candidato ao título desta edição. Ao final da 12ª rodada, é o único clube que está invicto entre os 18 participantes, sendo vice-líder com 30 pontos conquistados (nove vitórias e três empates).