Palpite: Atlético-GO x São Paulo – Campeonato Brasileiro – 21/4/2024

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Não conseguindo pontuar nas duas primeiras rodadas, o Tricolor paulista resolveu demitir o técnico Thiago Carpini e encara o Atlético-GO, que também ainda não pontuou na competição. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de domingo (21). E as equipes se encontram no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Assista no Premiere.

Palpite Atlético-GO x São Paulo

Ainda sem pontuar no Brasileirão, o Atlético-GO teve sua sequência de quinze vitórias consecutivas encerrada recentemente. Enquanto isso, o São Paulo atravessa um momento conturbado na competição, onde acaba de mandar Thiago Carpini embora do comando.

Apesar da superioridade técnica do elenco visitante, o mesmo está sem treinador. Do outro lado, o Atlético-GO chega pressionado para o embate, podendo ser arriscado apostar fichas em qualquer uma das equipes. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.40 na bet365

- 3.25 na Betano

- 3.30 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça os bônus da Esportiva bet para apostas esportivas.

Atlético-GO e seu desempenho atual

O Atlético-GO não teve o início imaginado no Brasileirão. Na rodada inaugural, acabou derrotado contra o Rubro-Negro, no Estádio do Accioly, por 2 a 1.

Na sequência, atuou como visitante pela primeira vez e encarou outro clube carioca. Diante do Botafogo no Estádio do Engenhão, teve uma performance considerada mediana durante os 90 minutos, mas novamente foi derrotado, dessa vez pelo placar de 1 a 0.

Vale lembrar, que o Atlético-GO é uma das equipes recém chegadas da Série B do Brasileirão, e as expectativas em torno do clube eram as maiores possíveis. Isso porque, chegaram para a competição após terem conquistado o título do estadual goiano, além de uma sequência de quinze vitórias consecutivas.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo acaba de demitir seu treinador. Com os recentes resultados ruins, a diretoria do tricolor não viu outra opção a não ser demitir o Thiago Carpini, que viveu um bom momento no início do ano, com destaque para seu troféu conquistado na Supercopa do Brasil.

Em paralelo com o Brasileirão, o Tricolor deu início à sua trajetória na Copa Libertadores. Na competição, acabou surpreendido contra o Talleres de Córdoba na estreia, mas se redimiu na rodada seguinte e superou o Cobresal, do Chile, por 2 a 0.

No Campeonato Brasileiro, as coisas fugiram do controle. Perdendo pelo mesmo placar de 2 a 1 nas duas primeiras rodadas, foi superado pelo Fortaleza na rodada inaugural; e derrotado contra o Flamengo, no Maracanã, na segunda rodada do torneio.