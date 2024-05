Torcedores do Flamengo ficaram transtornados com a postura do time no primeiro tempo (Foto: Divulgação/Conmebol)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 21:57 • Coquimbo (CHI)

Os torcedores do Flamengo ficaram transtornados com a atuação do time no primeiro tempo contra o Palestino na pela Libertadores. Os rubro-negros questionaram "qual será a desculpa de hoje?". Confira as reações abaixo.

