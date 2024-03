Palpite: Brentford x Manchester United – Premier League – 30/3/2024

(Foto: Paul Ellis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Em partida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United entra em campo contra o Brentford. O confronto tem início às 17h (de Brasília) deste sábado (30) no Gtech Community Stadium, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN e no STAR+.

Palpite Brentford x Manchester United

Distante das vagas para competições europeias por seis pontos, o Manchester United busca vencer esta próxima partida para subir na tabela. Em contraponto, o Brentford não ganha há seis jogos e está passando por uma fase muito ruim na Premier League.

Neste cenário, podemos aguardar que os diabos vermelhos joguem bem, pois estão passando por um momento melhor que as abelhas de Londres . E o palpite que recomendamos é no mercado de “Resultado Final – Manchester United”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Manchester United

Como chega o Brentford

O Brentford ocupa a 15ª colocação da tabela de classificação da Premier League e conta com 26 pontos. Então, em 29 rodadas, conseguiu sete vitórias, cinco empates e foi derrotado em 17 partidas.

Recentemente, visitou o Burnley no estádio Turf Moor e saiu de campo com a derrota por 2 a 1. Com apenas 8 minutos no relógio, The Bees tiveram Sergio Reguilón expulso. Logo depois, The Clarets abriram o placar com Jacob Bruun Larsen.

Com vantagem numérica, o time da casa criou várias jogadas mais perigosas. No início do segundo tempo, Datro Fofana ampliou o placar com o segundo gol. Os visitantes ainda descontaram com Kristoffer Ajer no final.

Quando as abelhas visitaram o Arsenal no Emirates Stadium, perdeu mais uma vez por 2 a 1. Não faltaram oportunidades para The Gunners, com 72% de posse de bola, teve 17 chances e acertou a baliza com seis chutes.

Declan Rice foi o responsável por tirar o placar do zero, marcando aos 19 minutos. Nos acréscimos do primeiro tempo, Yoane Wissa igualou tudo para o Brentford. O time de Arteta marcou de novo com Kai Havertz no fim do duelo.

Como chega o Manchester United

Atualmente, o Manchester United está na sexta posição da classificação da Premier League com 47 pontos adquiridos. Dentre as 28 rodadas que jogou até agora, 15 terminaram em sucesso, duas em igualdades e onze em derrotas.

Em um grande confronto contra o Liverpool pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, The Red Devils venceram por 4 a 3. Este foi um dos melhores jogos do futebol inglês da temporada, com os dois lados criando inúmeras chances e concretizando em gols.

McTominay fez o primeiro gol da partida, mas Mac Allister empatou e Salah virou ainda no primeiro tempo. Na segunda parte, Anthony igualou tudo para os donos da casa. Na prorrogação, Elliot colocou os Reds na frente mais uma vez, enquanto Rashford e Diallo confirmaram a vitória dos diabos vermelhos.

O jogo anterior do time de Erik ten Hag foi contra o Everton pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, vencendo por 2 a 0. Apesar da diferença no placar final, The Blues também tiveram muitas chances, mas não concretizaram nenhuma jogada em gol.

Com uma penalidade aos 12 minutos, o Manchester United balançou as redes com Bruno Fernandes. Logo depois, houve outro pênalti para os donos da casa, marcando dessa vez com Marcus Rashford.