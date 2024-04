Palpite: Cruzeiro x Vitória – Campeonato Brasileiro – 28/4/2024

Foto: Gilson Lobo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de ser goleado por seu arquirrival na rodada mais recente do Brasileirão, o Cruzeiro tenta reencontrar a vitória na quarta rodada do Brasileirão contra o clube baiano. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (28). As equipes se encontram no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Assista no SporTV e Premiere.

Palpite Cruzeiro x Vitória

O Cruzeiro não vence há três partidas consecutivas, incluindo a goleada sofrida pelo Galo na rodada mais recente do Brasileirão. Enquanto isso, o Vitória atravessa a mesma sequência ruim que seu adversário, onde venceu pela última vez no ano no jogo de ida da decisão do estadual baiano.

Com as duas equipes apresentando resultados inconsistentes, a Raposa é levemente favorita na partida por ter o mando de campo. Ambas as equipes podem criar chances, mas definitivamente, o Cruzeiro é mais perigoso com o apoio de sua torcida. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cruzeiro”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Cruzeiro

​- 1.80 na bet365

- 1.75 na Betano

- 1.75 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Cruzeiro e seu desempenho atual

O Cruzeiro atravessa um péssimo momento na atual temporada. Recentemente, disputou a terceira rodada da Copa Sul-Americana e empatou pela terceira vez consecutiva na competição.

No Brasileirão, apenas sua estreia foi realmente convincente. Nela, superou o Botafogo, no Estádio do Mineirão, por 3 a 2.

Depois de empatar com o Fortaleza na segunda rodada, foi até a Arena MRV encarar o Galo, estádio onde nunca havia perdido para seu arquirrival. Porém, o tabu foi quebrado da pior forma possível para o torcedor da Raposa, já que o Atlético-MG atropelou, por 3 a 0.

Vitória e sua última performance

O Vitória deu ao seu torcedor, na atual temporada, motivos para sorrir apenas no estadual baiano, quando se sagrou o grande campeão diante de seu arquirrival, Bahia.

Porém, já na estreia do Brasileirão, teve a difícil missão de encarar o atual campeão, Palmeiras. Na partida, teve uma performance convincente, mas acabou derrotado por 1 a 0 no Barradão.

Na rodada seguinte, mais uma vez teve o mando de campo e fez o Dérbi baiano contra o Bahia. Chegou a abrir 2 a 0 no marcador, com tentos assinalados por Matheusinho e Wagner Leonardo. Porém, não contava com a grande reação do tricolor, que empatou em 2 a 2 com dois gols relâmpagos de Biel e Everaldo.