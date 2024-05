Jô em ação na época de Corinthians (Foto: Rodrigo Corsi/Agência Paulistão/Flickr)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 20:31 • São Paulo (SP)

O centroavante Jô, que atua pelo Amazonas e possui passagens por Atlético-MG e Corinthians, foi preso nesta segunda-feira (6), em Campinas, antes da partida da Série B contra a Ponte Preta. O motivo da prisão do atleta é a falta de pagamento de pensão alimentícia.

A ação da polícia civil foi aguardar a chegada da delegação amazonense para o duelo da terceira rodada da Série B do Brasileirão, que acontece no estádio Moisés Lucarelli. Contudo, o atleta não desceu junto do time mesmo listado para estar entre os titulares da partida.

Por conta disso, o BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) mobilizou uma ação e foi cumprir o mandado de prisão do jogador em outro lugar e, assim que encontrado, Jô foi conduzido para o 10º Distrito Policial de Campinas.

Mesmo sem seu centroavante, o Amazonas entrou em campo às 20 horas para enfrentar a Ponte Preta pela Série B em busca da sua primeira vitória na competição. Em nota, a equipe se manifestou sobre a prisão de Jô.

- O Amazonas está dando toda assistência necessária para o atleta. Estamos aguardando as informações do nosso Departamento Jurídico para poder esclarecer para vocês jornalistas e nossos torcedores - declarou Weslley Couto, presidente do Amazonas FC.

Centroavante Jô, ex-Corinthians e Atlético Mineiro, em ação pelo Amazonas (Foto: Marcos Junior / AGIF)