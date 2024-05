Karim Benzema retorna ao Real Madrid; entenda a situação

Benzema em despedida do Real Madrid. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 19:21 • Madrid (ESP)

Karim Benzema, eleito melhor jogador do mundo em 2022, saiu da Arábia Saudita nesta semana com o destino definido em Madrid. Com o aval do Al-Ittihad, clube do francês, o jogador está nas instalações do clube merengue para a realização de exames médicos, visto que lidou com muitas lesões na temporada atual.

O Al-Ittihad divulgou uma nota confirmando que a viagem de Benzema foi acordada entre os dois times, e que o atacante retornará à Arábia Saudita na semana que vem. Benzema está em Valdebebas, no centro de treinamento do Real Madrid, onde estará em contato com o médico que o acompanhou por grande parte da carreira.

Karim Benzema em ação pelo Al-Ittihad. (Photo by AFP)

Veja a nota divulgada pelo Al-Ittihad:

- Face à comunicação que entre as equipes médicas de Al-Ittihad e Real Madrid, sobre a lesão do jogador Karim Benzema, que ocasionou a sua ausência durante períodos desta temporada em partidas importantes da equipe, foi acertado que o jogador faria novos exames na clínica do Real Madrid Club, na capital espanhola, com o médico que acompanhou clinicamente o jogador nos últimos anos. O jogador partiu para a Espanha, com o médico, e retornará à Arábia Saudita na próxima semana.

Na temporada atual, Benzema lidou com algumas lesões que tiraram o francês de partidas importantes, como na última segunda (30), quando os Tigres perderam e foram eliminados pelo Al-Hilal na semifinal da Copa do Rei Saudita.

