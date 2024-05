Narrador acerta retorno à Globo oito meses após pedir demissão; entenda

Rembrandt Jr acertou retorno à Globo meses após pedir demissão (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 18:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Cerca de oito meses após pedir demissão da Globo, o narrador Rembrandt Jr acertou retorno à emissora. De acordo com o portal "F5", o locutor de 51 anos vai reforçar a equipe do Sportv na transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris, a partir de julho.

Rembrandt Jr pediu demissão da Globo em agosto do ano passado para se dedicar a projetos pessoais. O narrador era um dos principais nomes da emissora no comando de jogos no Nordeste. Ainda em 2023, o locutor havia sido transferido para o Rio de Janeiro.

O narrador atuará dos estúdios da emissora no Rio de Janeiro durante a Olimpíada. Rembrandt estava na Globo há mais de 20 anos antes de pedir demissão. Neste período, o locutor participou da cobertura de grandes eventos, como Copas do Mundo e Olimpíadas.

- Obrigado aos Canais Globo por abrir as portas e proporcionar tamanha satisfação profissional a um jovem do interior de Pernambuco, que chegou com muitos sonhos e conseguiu realizar quase todos - escreveu o narrador ao se despedir da emissora, em 2023.