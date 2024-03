Palpite: ABC x Sport Recife – Copa do Nordeste – 23/3/2024

(Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

O confronto entre o ABC e o Sport Recife é válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O jogo será neste sábado (23) às 20h30 (de Brasília) no Estádio Frasqueirão, em Natal, RN, Brasil. Assista no Nosso Futebol (pay-per-view).

Palpite ABC x Sport Recife

O ABC está em situação complicada no Grupo B e precisa melhorar de rendimento nessa reta final para tentar ir às quartas de final. Já o Sport Recife está em posição do Grupo A que dá acesso ao mata-mata e chega ao confronto com invencibilidade de seis partidas.

E o prognóstico que sugerimos é no mercado de “Total de Escanteios – Mais de 8,5”. Nesta opção, precisamos de nove ou mais escanteios no jogo. Em caso de oito ou menos tiros de canto na partida, a nossa aposta é perdida.

Palpite do Jogo - Total de Escanteios – Mais de 8,5

​- 1.85 na bet365

- 1.85 na Betano

- 1.80 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer apostar em futebol com bônus? Conheça o código promocional Betano.

Como chega o ABC

O ABC enfrentou o América-RN na Arena das Dunas pela sexta rodada da Copa do Nordeste e perdeu com o resultado simples de 1 a 0. O primeiro tempo foi muito fraco taticamente, com muitos erros e poucas chances.

Já na segunda etapa, o confronto foi mais pegado, pois as duas equipes precisavam da vitória para subir na tabela de seus grupos. Aos 89 minutos, Gustavinho marcou o gol do sucesso do alvirrubro.

O alvinegro jogou de novo contra o América de Natal em duelo da segunda rodada da segunda fase do Campeonato Potiguar. A partida aconteceu na Arena das Dunas e terminou com o placar zerado, 0 a 0.

As duas equipes deixaram a desejar na linha de frente, criando bom número de jogadas, mas com a pontaria ruim mal acertaram a baliza. Então, de certa forma, o resultado final foi justo com o desempenho apresentado por ambas.

Agora, o ABC de Natal ocupa a sexta posição da tabela de classificação do Grupo B da Copa do Nordeste com quatro pontos adquiridos, diferença de dois para vaga às quartas de final. Até então, o alvinegro empatou quatro vezes e perdeu duas, ainda sem vencer.

Como chega o Sport Recife

Em contraponto ao rival atual, o Sport Recife está entre os melhores times do Grupo A da Copa do Nordeste e ocupa o segundo lugar da tabela de classificação com 11 pontos. Dentre as seis rodadas, conseguiu três vitórias, dois empates e uma derrota sofrida apenas.

No clássico contra o Náutico pela sexta rodada, o placar final foi 2 a 2 e as equipes se encontraram na Arena de Pernambuco. O jogo foi muito movimentado e ambas tiveram ótimas jogadas durante os 90 minutos.

Sousa colocou o Timbu na frente aos 28 minutos e logo depois, Christian Ortiz empatou para o Leão. Romarinho virou o resultado para o rubro-negro assim que voltaram do intervalo. No último lance, Nassom tentou interceptar cruzamento e fez gol contra para o alvirrubro.

No segundo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, o Sport recebeu o Santa Cruz na Arena Pernambuco e empatou por 0 a 0. A primeira partida tinha acabado em 1 a 1 e a decisão foi para os pênaltis.

O time do treinador Mariano Soso converteu todas as cinco penalidades, enquanto o Santinha marcou apenas três, onde apenas Toty desperdiçou a cobrança.