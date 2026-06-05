Mercado: Contratações têm impacto imediato, e Palmeiras usa Copa para adaptar reforço

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As contratações do Palmeiras, apesar de pontuais na última janela de transferências, foram vitais para modificar a escalação titular de Abel Ferreira após um 2025 marcado por três vice-campeonatos e a ausência de títulos.

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Marlon Freitas chegou para assumir a função de primeiro volante da equipe, que perdeu Aníbal Moreno, vendido ao River Plate. Primeira contratação da diretoria alviverde, o meio-campista deixou o Botafogo em uma negociação avaliada em cerca de R$ 20 milhões e atende aos novos requisitos buscados pelo clube no mercado: um jogador experiente, capaz de contribuir a curto prazo e adaptado às condições do futebol brasileiro.

Sem precisar de período de adaptação, Marlon se transformou rapidamente em titular do Palmeiras e já acumula 35 partidas com a camisa alviverde. No período, soma dois gols e uma assistência, além da conquista do título do Campeonato Paulista.

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A segunda e última contratação do Palmeiras para reforçar o elenco na temporada foi Jhon Arias. O colombiano, que defendeu o Wolverhampton, da Inglaterra, custou R$ 155 milhões aos cofres do clube paulista.

Arias era um desejo antigo da presidente Leila Pereira, que tentou trazer o jogador ao Palmeiras ainda na metade do ano passado, quando ele defendia o Fluminense. O meia-atacante chegou ao novo clube já na reta final da primeira fase do Paulistão e, assim como Marlon Freitas, logo assumiu uma das vagas entre os titulares.

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— É um desejo da presidente há muito tempo, mas tudo tem sua hora certa. Meu muito obrigado ao staff, sua esposa, família, ao Anderson Barros e também, gente, porque ninguém elogia a presidente, à presidente Leila Pereira — disse a mandatária durante apresentação do novo reforço na Academia de Futebol.

Palmeiras terá pausa para a Copa para adaptar Barboza

Para o segundo semestre, o Palmeiras já realizou sua primeira movimentação. O zagueiro Alexander Barboza chega para reforçar o sistema defensivo e disputar posição de titular com o capitão Gustavo Gómez e Murilo.

Assim como o restante dos jogadores do elenco não convocados para a Copa do Mundo, Barboza recebeu três semanas de férias e se reapresenta com o restante do grupo na noite do dia 21 de junho, na Academia de Futebol, para o início da segunda "pré-temporada".

Serão cerca de 30 dias de trabalho no CT com os novos companheiros, sem jogos, para Barboza se acostumar à nova comissão técnica e ao clube.

Alexander Barboza vai estrear no Palmeiras depois da Copa do Mundo (Foto: Reprodução Instagram jogador)

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