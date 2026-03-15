Veja o gol de Palmeiras x Mirassol: Flaco López abre o placar com golaço

Palmeiras e Mirassol estão se enfrentando, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Verdão vence o duelo no Allianz Parque por 1 a 0, com gol de Flaco López. Veja abaixo:

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Escalação do Palmeiras para enfrentar o Mirassol

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Mirassol neste domingo (15), pelo Brasileirão, em confronto que marca o retorno do clube ao Allianz Parque em 2026. Após o revés para o Vasco, no primeiro compromisso depois do título, a equipe comandada por Abel Ferreira perdeu a liderança da competição para o rival São Paulo.

O zagueiro Murilo, com uma entorse no joelho esquerdo, e os atacantes Vitor Roque, com dores no tornozelo, e Paulinho, em recondiconamento físico após cirurgia na perna direitia, são os desfalques do Palmeiras para o duelo.

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O zagueiro Murilo, com uma entorse no joelho esquerdo, e os atacantes Vitor Roque, com dores no tornozelo, e Paulinho, em recondicionamento físico após cirurgia na perna direita, são os desfalques do Palmeiras contra o Mirassol.

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Mirassol: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Mauricio; Allan e Flaco López.

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