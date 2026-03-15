Abel promove mudança na escalação do Palmeiras em retorno ao Allianz

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Mirassol neste domingo (15), pelo Brasileirão, em confronto que marca o retorno do clube ao Allianz Parque em 2026. Após o revés para o Vasco, no primeiro compromisso depois do título Paulista, a equipe comandada por Abel Ferreira perdeu a liderança da competição para o rival São Paulo.

continua após a publicidade

+ Palmeiras define alvos para cargo de técnico do Sub-20

Cria da Academia, o lateral-esquerdo Arthur inicia a partida como titular, enquanto Piquerez é opção no banco de reservas. Giay, pela direita, e a dupla formada pelo capitão Gustavo Gómez e Bruno Fuchs completam a linha defensiva.

Jhon Arias inicia a terceira partida consecutiva e terá Allan e Flaco López como companheiros no setor ofensivo. Mauricio, Marlon Freitas e Andreas Pereira completam a equipe.

continua após a publicidade

O zagueiro Murilo, com uma entorse no joelho esquerdo, e os atacantes Vitor Roque, com dores no tornozelo, e Paulinho, em recondicionamento físico após cirurgia na perna direita, são os desfalques do Palmeiras contra o Mirassol.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Mauricio; Allan e Flaco López

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Aranha, Jefté, Felipe Anderson, Khellven, Lucas Evangelista, Sosa, Piquerez, Luighi, Emi Martínez, Larson e Luis Pacheco.

continua após a publicidade

Escalação do Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Aldo Filho, Neto Moura, Shaylon; Negueba, André Luis e Carlos Eduardo.

Palmeiras foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, no Rio de Janeiro, em confronto válido pelo Brasileirão (Thiego Mattos / Pera Photo Press)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte em todas as partidas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.