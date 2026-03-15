Decisão de Abel em Palmeiras x Mirassol chama atenção: 'Não esperava'

Palmeiras e Mirassol vão se enfrentar, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, uma decisão do técnico Abel Ferreira chamou atenção de muitos torcedores.

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Cerca de 1h antes da bola rolar, a escalação do Palmeiras para pegar o Mirassol foi divulgada. Diferente do que era imaginado, o jovem Arthur foi escalado como titular na lateral-esquerda, e Piquerez começa o jogo no banco.

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Nas redes sociais, a decisão do técnico Abel Ferreira chamou muita atenção de torcedores. Veja os comentários abaixo:

Allianz recebe Palmeiras x Mirassol (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Veja comentários sobre a decisão do técnico

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Mirassol

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Mirassol neste domingo (15), pelo Brasileirão, em confronto que marca o retorno do clube ao Allianz Parque em 2026. Após o revés para o Vasco, no primeiro compromisso depois do título, a equipe comandada por Abel Ferreira perdeu a liderança da competição para o rival São Paulo.

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O zagueiro Murilo, com uma entorse no joelho esquerdo, e os atacantes Vitor Roque, com dores no tornozelo, e Paulinho, em recondiconamento físico após cirurgia na perna direitia, são os desfalques do Palmeiras para o duelo.

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O zagueiro Murilo, com uma entorse no joelho esquerdo, e os atacantes Vitor Roque, com dores no tornozelo, e Paulinho, em recondicionamento físico após cirurgia na perna direita, são os desfalques do Palmeiras contra o Mirassol.

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Escalação do Palmeiras para enfrentar o Mirassol: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Mauricio; Allan e Flaco López.