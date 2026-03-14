Ídolo do Botafogo, Tiquinho Soares pode estrear pelo Mirassol contra o Palmeiras no Brasileirão
Com Tiquinho Soares no banco, Leão desafia o vice-líder no Allianz Parque
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O Mirassol chega à capital paulista neste domingo com uma grande dose de expectativa. Para o duelo da 6ª rodada do Brasileirão contra o vice-líder Palmeiras, o Leão contará com o reforço de peso de Tiquinho Soares. O atacante, principal contratação da temporada, foi relacionado pela primeira vez e deve iniciar a partida como opção no banco de reservas.
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A equipe terá uma mudança forçada na beira do gramado. O técnico Rafael Guanaes cumpre suspensão após ser expulso no empate contra o Santos, deixando o comando nas mãos do auxiliar Ivan Baitello.
Embora o trio ofensivo formado por Negueba, Alesson e Nathan Fogaça venha sendo a base da equipe, a presença de Tiquinho Soares coloca uma "pulga atrás da orelha" da comissão técnica.
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No meio-campo, a ausência de Eduardo (lesionado) abre caminho para a continuidade de Shaylon, que se destacou na última rodada. A defesa, setor mais estável do time, não deve sofrer alterações, com Igor Formiga mantido na lateral-direita apesar do retorno de Daniel Borges.
Provável escalação do Mirassol:
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça (Tiquinho Soares).
O Mirassol busca manter sua invencibilidade recente, somando uma vitória e três empates até aqui, tentando subir na tabela do campeonato nacional diante de um dos favoritos ao título.
Palmeiras x Mirassol
📆 Data e hora: domingo (15), às 18h30
🏟️ Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📺 Transmissão: SporTV e Premiere
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