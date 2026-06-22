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Arthur quer aproveitar espaço para embalar no Palmeiras no segundo semestre

Com a cirurgia de Jefté, Arthur será o primeiro substituto de Piquerez na lateral esquerda alviverde

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
22/06/2026 09:30
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Arthur lateral Palmeiras
Arhur em ação pelo Palmeiras. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O lateral-esquerdo Arthur, de 20 anos, chegou ao Palmeiras em 2017 e fez sua estreia como profissional nesta temporada. Apesar da pouca experiência no time profissional, o jovem começou a ganhar mais espaço quando Piquerez e Jefté se lecionaram há cerca de três meses.

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    Piquerez, titular absoluto da posição, se recuperou de cirurgia no tornozelo direito e está na Copa do Mundo pela Seleção Uruguaia, e ainda não "reestreou" pelo Palmeiras após se recuperar. Jefté, que havia ficado à disposição da comissão técnica liderada por Abel Ferreira, se lesionou na última partida do Verdão antes do Mundial e passou por cirurgia no joelho.

    Com isso, Jefté deve perder todo o restante da temporada do Palmeiras, abrindo, assim, mais espaço para Arthur substituir Piquerez quando necessário ou quando Abel Ferreira optar por poupar o uruguaio na sequência de jogos de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

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    O técnico português, aliás, já falou sobre as características de Arthur no início do ano. Nesta temporada, Arthur tem 21 jogos, sendo um pelo Paulista, um pela Copa do Brasil, 13 pelo Brasileirão e seis pela Libertadores.

    - Ele (Arthur) não cruza, ele passa. Cabe a mim, como treinador, ver um Arthur, que não cruza, mas passa. Não fez sete ou oito cruzamentos, fez passes para a área. Isso ajuda para que a competitividade no elenco seja boa, não só dos mais velhos, mas também dos mais novos - disse Abel Ferreira em entrevista coletiva.

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    O próximo jogo do Palmeiras será apenas no dia 22 de julho (data prevista), após a Copa do Mundo, e o time paulista vai enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Nacional. Vale lembrar que o Verdão é o líder do campeonato com 41 pontos.

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    Arthur, lateral-esquerdo do Palmeiras
    (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
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