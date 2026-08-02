Qualidade de imagem da Globo em Palmeiras x Fortaleza gera incômodo Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

A partida entre Palmeiras e Fortaleza, deste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil está sendo transmitida pela Rede Globo. Nos minutos iniciais do confronto, torcedores reclamaram da qualidade da imagem da transmissão.

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Com um dia ensolarado na cidade de São Paulo, uma parte do gramado estava iluminada pelo sol. O fato fez o constraste da transmissão ficar comprometido. Torcedores reclamaram da situação nas redes sociais.

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Alguns chegaram a destacar não estavam conseguindo enchergar as ações em campo. O cenário foi normalizado a partir dos 12 minutos do primeiro tempo, quando o sol deixou de ser um fator no gramado. Veja a repercusão abaixo:

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Alô Globo ajusta a exposição dessa câmera — vinicius gut ✷ gut42.com (@gut42) August 2, 2026

A Globo tá filmando o jogo com uma tecpix — João sep (@joaosep1992) August 2, 2026

Nossa, ta horrível a imagem da Globo — Vinícius Bolaina (@ViniBolaina) August 2, 2026

Nossa, ta horrível a imagem da Globo — Vinícius Bolaina (@ViniBolaina) August 2, 2026

essa imagem da globo tá horrível tá estourada não consigo ver a bola — Ana Linda⁵⁵ ᯤ ⋆˚࿔🦈🇪🇸⋆˚࿔ (@analindakkj) August 2, 2026

Imagem da Globo durante Palmeiras x Fortaleza (Foto: Reprodução)

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