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Qualidade de imagem da Globo em Palmeiras x Fortaleza gera incômodo

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 16:23
Atualizado há 1 minutos
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Estádio Nubank Parque é palco de Palmeiras e Fortaleza pelas oitavas da Copa do Brasil
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Vinicius Harfush / Lance!)

A partida entre Palmeiras e Fortaleza, deste domingo (2), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil está sendo transmitida pela Rede Globo. Nos minutos iniciais do confronto, torcedores reclamaram da qualidade da imagem da transmissão.

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Com um dia ensolarado na cidade de São Paulo, uma parte do gramado estava iluminada pelo sol. O fato fez o constraste da transmissão ficar comprometido. Torcedores reclamaram da situação nas redes sociais.

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Alguns chegaram a destacar não estavam conseguindo enchergar as ações em campo. O cenário foi normalizado a partir dos 12 minutos do primeiro tempo, quando o sol deixou de ser um fator no gramado. Veja a repercusão abaixo:

➡️ Abel terá ataque do Palmeiras completo pela primeira vez no ano contra o Fortaleza

Imagem da Globo durante Palmeiras x Fortaleza
Imagem da Globo durante Palmeiras x Fortaleza (Foto: Reprodução)

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