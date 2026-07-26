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Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Palmeiras x Atlético-MG

Time mineiro acabou com a invencibilidade do Verdão em casa

PorThiago BragaSão Paulo (SP)
26/07/2026 22:00
Atualizado há 46 minutos
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Igor Gomes em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Igor Gomes marca o gol da vitória sobre o Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Palmeiras perdeu a invencibilidade que sustentava em casa no Brasileirão. Na noite deste domingo (26), o time de Abel Ferreira foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, no Nubank Parque, em uma partida que começou sob amplo controle dos donos da casa e terminou com os mineiros celebrando uma vitória construída em dois momentos de desatenção defensiva do adversário. Victor Hugo e Igor Gomes marcaram para o Galo, enquanto Felipe Anderson, que saiu do banco de reservas, anotou o gol palmeirense.

O resultado mantém o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, mas reduz a margem para o Flamengo, que agora aparece seis pontos atrás. O Atlético-MG, por sua vez, chegou aos 28 pontos e subiu para a oitava posição, levando para casa um resultado importante diante de um adversário que ainda não havia sido derrotado como mandante na competição.

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Como foi o jogo

A superioridade do Palmeiras apareceu desde os primeiros minutos. Com quase 70% de posse de bola durante a etapa inicial, a equipe paulista ocupou o campo ofensivo e encontrou espaço para finalizar seis vezes, enquanto o Atlético-MG teve apenas uma oportunidade antes do intervalo, defendida pelo goleiro Carlos Miguel.

Em sua primeira partida como titular em 2026, Paulinho teve a primeira boa chance do confronto logo no começo, mas acabou parado pela defesa mineira. Pouco depois, Emi Martínez e Piquerez também tentaram levar perigo ao gol defendido por Everson, em uma sequência que reforçava a sensação de que o Palmeiras controlava o ritmo da partida.

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A equipe de Abel Ferreira chegou a ter a oportunidade mais clara para abrir o placar em uma jogada que terminou com a marcação de um pênalti. Após cruzamento rasteiro de Piquerez para a pequena área, a bola tocou no braço de Ruan, e o árbitro Bruno Arleu apontou para a marca da cal. O lance, porém, foi revisado pelo VAR, e a decisão acabou anulada.

O Palmeiras continuou pressionando até o fim do primeiro tempo. Na última jogada de maior perigo antes do intervalo, Paulinho recebeu em condição para finalizar e bateu cruzado, com a bola passando muito perto da trave direita do Atlético-MG. O domínio territorial, entretanto, não se transformou em vantagem no placar.

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A partida ganhou outra dinâmica depois do intervalo. O Palmeiras, que havia controlado o jogo durante boa parte do primeiro tempo, acabou sofrendo o golpe que alterou completamente o cenário do confronto.

Victor Hugo abriu o placar para o Atlético-MG depois de uma falha de Carlos Miguel. O goleiro palmeirense não conseguiu segurar a finalização e concedeu o rebote, aproveitado pelo jogador mineiro para colocar os visitantes em vantagem.

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A resposta do Palmeiras veio rapidamente. Poucos minutos depois de entrar em campo, Felipe Anderson aproveitou a oportunidade e deixou tudo igual, recolocando a equipe paulista na partida e devolvendo ao estádio a expectativa de uma reação dos donos da casa.

O empate, porém, não durou até o fim. O Atlético-MG encontrou novamente o caminho do gol e voltou a ficar à frente, desta vez com Igor Gomes, que aproveitou a oportunidade para definir o placar em 2 a 1 e garantir os três pontos para a equipe mineira.

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A vitória fechou também um retrospecto favorável ao Atlético-MG nos dois encontros com o Palmeiras pelo Brasileirão. O time mineiro terminou o confronto de volta invicto diante do líder, depois de ter empatado o primeiro duelo entre as equipes e agora conquistado a vitória no segundo turno.

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Para o Palmeiras, a derrota representa a perda de uma marca importante dentro do campeonato, já que a equipe deixou escapar a invencibilidade que mantinha diante de sua torcida. A liderança, contudo, permanece nas mãos do time de Abel Ferreira, que segue com 44 pontos e uma vantagem de seis sobre o Flamengo. O revés também expõe um dos desafios que acompanham uma campanha longa: transformar domínio e posse de bola em gols antes que o adversário encontre uma brecha para mudar a história da partida.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vitor Hugo marcou o primeiro gol do Atlético-MG (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)
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