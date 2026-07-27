Paulinho quebra marca, é ovacionado pela torcida do Palmeiras e ganha elogios de Abel Atacante é titular pela primeira vez em 2026 e permanece em campo por 65 minutos

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Paulinho foi titular e permaneceu em campo por 65 minutos, sua maior minutagem desde que passou a vestir a camisa do Palmeiras, no fim de 2024. O camisa 10 foi ovacionado pelos mais de 30 mil torcedores presentes no agora Nubank Parque, tanto antes de a bola rolar quanto ao ser substituído pelo jovem Heittor.

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Esta é apenas a segunda vez que o atacante inicia uma partida pelo Palmeiras. A anterior ocorreu ainda em 2025, no clássico contra o São Paulo, quando atuou pelo mesmo período na vitória por 1 a 0, na Arena Barueri.

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Com um ataque recheado de desfalques e sem Vitor Roque em plenas condições físicas, coube a Paulinho liderar as ações no setor. O atacante não se limitou a uma posição fixa e transitou por toda a faixa ofensiva, com destaque para as jogadas pelas pontas, por onde criou sua principal chance de perigo, nos minutos finais da primeira etapa.

Foram 38 ações com a bola, média de pouco mais de uma a cada dois minutos em que permaneceu em campo. O atacante completou um drible, cometeu uma falta e finalizou duas vezes, ambas sem direção ao gol de Everson. Nos passes, registrou 88% de aproveitamento nos 26 que tentou, sendo 18 deles no campo de ataque do Atlético-MG. O ponto negativo ficou por conta das sete perdas de posse de bola.

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Mapa de calor de Paulinho durante partida entre Palmeiras e Atlético-MG (Foto: Reprodução/Sofascore)

Apesar do tratamento com gelo ao deixar o gramado, Paulinho não possui nenhum problema físico, de acordo com apuração da reportagem do Lance!. Ele será submetido a avaliação física nos próximos dias com membros do NSP para entender sua condição para a partida contra o Vitória.

Devido ao retorno de alguns nomes para o setor, como Allan e Vitor Roque, a tendência é que o camisa 10 inicie como reserva em Salvador, uma vez que o Palmeiras ainda mantém cautela com o jogador e busca preservá-lo para os momentos decisivos da temporada, a fim de tê-lo em plenas condições físicas.

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Abel Ferreira aprova atuação de Paulinho

Um dos maiores defensores do futebol de Paulinho, Abel Ferreira elogiou a atuação do camisa 10 na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG. Na avaliação do treinador, foi dos pés do atacante que surgiu a principal chance de perigo do Palmeiras na primeira etapa.

Entre a euforia por voltar a ter a autonomia de escalar o jogador como titular e a preocupação com sua condição física para o restante da temporada, o treinador foi direto ao afirmar que a situação do atleta será reavaliada após cada partida, evitando fazer previsões sobre escalação ou minutagem.

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- Paulinho fez um excelente jogo, a grande oportunidade de tocar e romper na primeira parte, infelizmente foi fora. É difícil dizer isso, mas é um jogo que o domínio não traduz. Parabéns ao adversário - analisou Abel Ferreira.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (29), quando visita o Vitória, em Salvador, em busca de reencontrar o caminho das vitórias após perder a invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro.

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