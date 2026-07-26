Flaco López se reapresenta segunda ao Palmeiras e mira retorno no Brasileirão Atacante volta à Academia de Futebol após vice-campeonato mundial com a Argentina

Flaco López se reapresentará ao Palmeiras na próxima segunda-feira (27), após defender a Argentina na Copa do Mundo. Apesar da baixa minutagem no Mundial, o atacante permaneceu concentrado por mais de 50 dias e, com isso, recebeu um período de descanso, assim como os demais atletas convocados.

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O atacante passará por avaliação física sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), que acompanhou a situação de Flaco López durante o período em que defendeu a vice-campeã Argentina.

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A informação, adiantada pelo Lance!, foi confirmada pelo técnico Abel Ferreira durante entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Nubank Parque. O resultado encerrou a invencibilidade do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro.

Caso esteja apto fisicamente e participe dos treinamentos da equipe na Academia de Futebol, Flaco López deve ser relacionado para o confronto contra o Vitória. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (29), no Barradão, em Salvador.

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Flaco López soma 14 gols em 35 partidas pelo Palmeiras em 2026 e novamente lidera a artilharia da equipe. São também oito assistências, além do prêmio de melhor jogador do Campeonato Paulista, competição que encerrou o jejum de títulos do clube.

Flaco López tem minutos reduzidos na Copa do Mundo

Uma das últimas opções de Scaloni para o ataque, Flaco López atuou por apenas 18 minutos durante a Copa do Mundo, nas partidas contra a Jordânia, pela fase de grupos, e a Suíça, pelas quartas de final.

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Mesmo com participação reduzida, o atacante alviverde foi fundamental para a classificação da Argentina à semifinal. Já na prorrogação, ele atraiu três defensores rivais e encontrou Julián Álvarez, que recolocou os sul-americanos em vantagem no jogo.

Flaco Lopez, atacante do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

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