Paulinho é novidade na escalação do Palmeiras contra o Atlético-MG Alviverde defende vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Atlético-MG, na noite deste domingo (26), a partir das 19h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho, pela primeira vez na temporada, será titular.

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Felipe Anderson e Vitor Roque, por sua vez, voltam a ficar à disposição de Abel Ferreira após desfalcarem o Palmeiras na vitória sobre o Coritiba, no retorno da equipe ao Campeonato Brasileiro depois da pausa para a Copa do Mundo. A tendência é que ambos iniciem a partida no banco de reservas.

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O Palmeiras terá como desfalques Jefté, em recuperação de cirurgia no joelho direito, Bruno Fuchs, que passou por uma cirurgia de apendicite, Allan, Khellven, Alexander Barboza e Ramón Sosa, todos suspensos, além de Flaco López, liberado para um período de folga.

O técnico Abel Ferreira volta a comandar o Palmeiras à beira do gramado após cumprir suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Na vitória sobre o Coritiba, foi substituído pelo auxiliar João Martins.

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Mauricio; Jhon Arias e Paulinho.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Kaique, Felipe Anderson, Vitor Roque, Lucas Evangelista, Riquelme, Heittor, Benedetti, Erick Belé, Larson e Arthur.

Escalação do Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez e Victor Hugo, Preciado; Bernard e Cassierra.

Campanha no Brasileirão

O Palmeiras encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, a melhor campanha da história do clube desde que a competição passou a ser disputada por 20 equipes, em pontos corridos. Ao todo, foram 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, para o Vasco, no Rio de Janeiro, poucos dias após a conquista do Campeonato Paulista.

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A campanha da equipe comandada por Abel Ferreira garante, neste momento, uma vantagem de sete pontos sobre o Flamengo, vice-líder da competição. O time carioca, no entanto, tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 🆚 ATLÉTICO-MG

🏆 Brasileirão - 20ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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Paulinho aparece na escalação titular do Palmeiras pela primeira vez em 2026 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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