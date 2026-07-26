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Abel avalia negociação frustrada do Palmeiras por Danilo: 'Tenho jogadores suficientes'

Alviverde recebeu negativa do Botafogo após apresentar proposta de 28 milhões de euros pelo volante

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
26/07/2026 22:56
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vilmar Bannach / Ekobanpress / Folhapress)

O Palmeiras recebeu nos últimos dias uma negativa pela proposta enviada ao Botafogo por Danilo. O Alviverde estava disposto a investir 28 milhões de euros pelo volante, formado nas categorias de base do clube.

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Os cariocas, no entanto, não tinham interesse em negociar Danilo no cenário nacional e reforçar um rival direto na luta pelos títulos restantes nesta temporada. Vale lembrar que, anteriormente, o Palmeiras tirou dois atletas do Glorioso: Marlon Freitas e Alexander Barboza.

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Apesar de demonstrar frustração por não ter o principal alvo da janela de transferências como reforço, Abel Ferreira voltou a defender a qualidade do atual elenco. O treinador acredita ter peças suficientes para brigar pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil e pela Libertadores.

Ao mesmo tempo, ressaltou que o principal reforço é o retorno dos desfalques. Contra o Atlético-MG, a comissão técnica não tinha disponível sete nomes, sendo três deles do setor ofensivo: Allan, Flaco López e Ramón Sosa.

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- Entendo perfeitamente sua pergunta (sobre movimentações no mercado de transferências), mas tenho jogadores suficientes e competentes no elenco. O que eu quero é não perder ninguém ou apenas jogadores que não façam falta.

- Quero que os lesionados fiquem bem, que os das seleções voltem. Quero ter mais opções para as posições devido a todas essas condições. O que importa são os que tenho - detalhou o treinador em coletiva.

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Danilo, do Botafogo, é o grande nome do Brasileirão 2026
Danilo, alvo do Palmeiras no mercado, em ação pelo Botafogo contra o Vitória (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (29), quando visita o Vitória, no Barradão, em Salvador, às 21h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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