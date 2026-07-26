Bruno Fuchs passa por cirurgia e desfalca o Palmeiras no Brasileirão
Zagueiro passou por procedimento no apêndice
O zagueiro Bruno Fuchs passou por uma cirurgia de apendicite nos últimos dias e desfalca o Palmeiras na partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo apuração do Lance!, o procedimento foi realizado sem complicações.
+ Paulinho é novidade na escalação do Palmeiras contra o Atlético-MG
A tendência é que Bruno Fuchs fique afastado dos gramados por duas a quatro semanas. Com isso, o zagueiro deve desfalcar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, e nos playoffs da Libertadores, diante do Cerro Porteño, além de compromissos pelo Brasileirão.
No fim da última temporada, a diretoria do Palmeiras acertou a contratação em definitivo do zagueiro, que atuou por empréstimo em 2025. O negócio girou em torno de 2,2 milhões de euros e foi um pedido da comissão técnica liderada por Abel Ferreira.
Bruno Fuchs disputou 57 partidas com a camisa do Palmeiras, sendo 13 delas na atual temporada. O zagueiro soma três gols e uma assistência pelo clube, todas as participações ofensivas registradas ainda no período em que atuava por empréstimo junto ao Galo.
+ Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado
Desfalques do Palmeiras
Além de Bruno Fuchs, o Palmeiras não conta com outros seis jogadores para o duelo com o Galo. São eles: Jefté, em recuperação de cirurgia no joelho direito, Allan, Khellven, Alexander Barboza e Ramón Sosa, todos suspensos, além de Flaco López, liberado para um período de folga.
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Palmeiras
Paulinho é novidade na escalação do Palmeiras contra o Atlético-MGHá 1 hora
Palmeiras
Palmeiras fecha com novo patrocinador para o peito da camisa; saiba maisHá 6 horas
Palmeiras
Paulinho chega ao melhor estágio físico no Palmeiras antes de reencontrar o Atlético-MGHá 9 horas
Onde Assistir
Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 10 horas
Lancepédia
Palmeiras 3 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2009: gol histórico de Diego Souza no PalestraHá 13 horas
Palmeiras
Palmeiras aposta em trio de reforços para manter vantagem no BrasileirãoHá 1 dia
Mais LANCE!