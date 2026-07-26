Bruno Fuchs passa por cirurgia e desfalca o Palmeiras no Brasileirão Zagueiro passou por procedimento no apêndice

O zagueiro Bruno Fuchs passou por uma cirurgia de apendicite nos últimos dias e desfalca o Palmeiras na partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo apuração do Lance!, o procedimento foi realizado sem complicações.

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A tendência é que Bruno Fuchs fique afastado dos gramados por duas a quatro semanas. Com isso, o zagueiro deve desfalcar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, e nos playoffs da Libertadores, diante do Cerro Porteño, além de compromissos pelo Brasileirão.

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No fim da última temporada, a diretoria do Palmeiras acertou a contratação em definitivo do zagueiro, que atuou por empréstimo em 2025. O negócio girou em torno de 2,2 milhões de euros e foi um pedido da comissão técnica liderada por Abel Ferreira.

Bruno Fuchs disputou 57 partidas com a camisa do Palmeiras, sendo 13 delas na atual temporada. O zagueiro soma três gols e uma assistência pelo clube, todas as participações ofensivas registradas ainda no período em que atuava por empréstimo junto ao Galo.

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Desfalques do Palmeiras

Além de Bruno Fuchs, o Palmeiras não conta com outros seis jogadores para o duelo com o Galo. São eles: Jefté, em recuperação de cirurgia no joelho direito, Allan, Khellven, Alexander Barboza e Ramón Sosa, todos suspensos, além de Flaco López, liberado para um período de folga.

Bruno Fuchs, zagueiro do Palmeiras, foi submetico a cirurgia de apendicite e desfalca o Palmeiras no Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

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