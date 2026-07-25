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Palmeiras aposta em trio de reforços para manter vantagem no Brasileirão

Vitor Roque, Felipe Anderson e Giay treinaram sem restrições neste sábado (25)

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
25/07/2026 17:08
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Paulinho, atacante do Palmeiras
Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras deve ter três novidades para a partida contra o Atlético-MG, no domingo (26), pelo Brasileirão. O confronto marcará a primeira partida da equipe profissional no agora chamado Nubank Parque, após a mudança dos direitos de naming rights do estádio.

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Recuperado de uma torção no tornozelo, Giay treinou normalmente com o restante do elenco na Academia de Futebol e pode voltar à equipe titular. Caso o argentino não reúna condições de iniciar a partida, Abel Ferreira terá de improvisar um jogador na lateral direita, já que Khellven cumpre suspensão automática.

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O atacante Vitor Roque e o meia Felipe Anderson, desfalques na vitória sobre o Coritiba, também treinaram sem restrições neste sábado. A tendência é que ambos fiquem como opções no banco de reservas e sejam acionados ao longo da partida.

O Palmeiras encerrou o primeiro turno com 44 pontos e a melhor campanha da história do clube desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 20 equipes. Ao todo, foram 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, para o Vasco, fora de casa, desempenho que garantiu ao time uma vantagem de sete pontos sobre o Flamengo, segundo colocado.

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Desfalques do Palmeiras

Allan, Khellven, Alexander Barboza, Ramóm Sosa, Jefté e Flaco López são desfalques confirmados para o jogo, enquanto Felipe Anderson, Vitor Roque e Giay seguem como dúvidas, apesar de treinarem sem restrições nos últimos dias.

O atacante Paulinho, por sua vez, retorna após cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e deve ser titular pela primeira vez em 2026 diante dos desfalques no setor ofensivo. O jogador, no entanto, ainda não reúne condições de atuar durante os 90 minutos.

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O Palmeiras recebe o Atlético-MG neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arias durante treino do Palmeiras
Arias durante treinamento do Palmeiras antes de duelo pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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