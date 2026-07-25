Palmeiras aposta em trio de reforços para manter vantagem no Brasileirão Vitor Roque, Felipe Anderson e Giay treinaram sem restrições neste sábado (25)

O Palmeiras deve ter três novidades para a partida contra o Atlético-MG, no domingo (26), pelo Brasileirão. O confronto marcará a primeira partida da equipe profissional no agora chamado Nubank Parque, após a mudança dos direitos de naming rights do estádio.

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Recuperado de uma torção no tornozelo, Giay treinou normalmente com o restante do elenco na Academia de Futebol e pode voltar à equipe titular. Caso o argentino não reúna condições de iniciar a partida, Abel Ferreira terá de improvisar um jogador na lateral direita, já que Khellven cumpre suspensão automática.

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O atacante Vitor Roque e o meia Felipe Anderson, desfalques na vitória sobre o Coritiba, também treinaram sem restrições neste sábado. A tendência é que ambos fiquem como opções no banco de reservas e sejam acionados ao longo da partida.

O Palmeiras encerrou o primeiro turno com 44 pontos e a melhor campanha da história do clube desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 20 equipes. Ao todo, foram 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, para o Vasco, fora de casa, desempenho que garantiu ao time uma vantagem de sete pontos sobre o Flamengo, segundo colocado.

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Desfalques do Palmeiras

Allan, Khellven, Alexander Barboza, Ramóm Sosa, Jefté e Flaco López são desfalques confirmados para o jogo, enquanto Felipe Anderson, Vitor Roque e Giay seguem como dúvidas, apesar de treinarem sem restrições nos últimos dias.

O atacante Paulinho, por sua vez, retorna após cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e deve ser titular pela primeira vez em 2026 diante dos desfalques no setor ofensivo. O jogador, no entanto, ainda não reúne condições de atuar durante os 90 minutos.

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O Palmeiras recebe o Atlético-MG neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arias durante treinamento do Palmeiras antes de duelo pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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