Palmeiras perde para o Atlético-MG e vê vantagem para o Flamengo cair no Brasileirão
Alviverde tem invencibilidade como mandante quebrada na competição; Galo salta na tabela com os três pontos
O Palmeiras foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1 na noite deste domingo (26) e perdeu a invencibilidade como mandante no Brasileirão. O duelo, disputado no Nubank Parque, teve gols de Victor Hugo e Igor Gomes para os visitantes, enquanto Felipe Anderson, acionado na segunda etapa, marcou para o Alviverde.
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O resultado mantém o Palmeiras com 44 pontos, agora seis à frente do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, por sua vez, chegou aos 28 pontos e ocupa a oitava posição na tabela de classificação.
Palmeiras domina a posse de bola e controla o ritmo da primeira etapa
O Palmeiras encerrou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola no Nubank Parque. O domínio garantiu à equipe de Abel Ferreira seis finalizações, contra apenas uma do Atlético-MG, defendida por Carlos Miguel.
Titular pela primeira vez em 2026, Paulinho teve a primeira oportunidade da partida logo no início, mas acabou travado pela defesa do Galo. Na sequência, foi a vez de Emi Martínez e Piquerez finalizarem em direção ao gol de Everson, também sem sucesso.
Em cruzamento rasteiro de Piquerez em direção à pequena área, a bola tocou no braço de Ruan. O árbitro Bruno Arleu assinalou pênalti para o Palmeiras, mas anulou a marcação após revisar o lance a pedido da equipe do VAR. Na última jogada relevante do primeiro tempo, Paulinho chutou cruzado, e a bola passou rente à trave direita do Atlético-MG.
Segundo tempo e chuva de gols
Se a primeira etapa terminou sem bola na rede, a segunda compensou. Victor Hugo abriu o placar após falha de Carlos Miguel, que deu rebote nos pés do adversário. Na sequência, Felipe Anderson deixou tudo igual minutos depois de entrar em campo.
A resposta das arquibancadas foi imediata, com os mais de 30 mil presentes empurrando o Palmeiras no Nubank Parque em busca da virada. O gol saiu, mas para o Galo, desta vez com Igor Gomes, que garantiu os três pontos para os mineiros. O Atlético-MG encerra os duelos contra o Alviverde no Brasileirão invicto, com um empate no primeiro turno e uma vitória no segundo.
Visão do Lance!
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O gol marcado por Victor Hugo aos oito minutos do segundo tempo alterou a dinâmica da partida, que até então era favorável ao Palmeiras. O meia aproveitou o rebote de Carlos Miguel após chute de Cassierra para empurrar a bola para o fundo das redes e colocar o time mineiro em vantagem.
Deu aula 🏅
Autor do primeiro gol da partida, Victor Hugo foi um dos principais destaques do Atlético-MG na vitória em São Paulo.
Ficou abaixo 📉
Carlos Miguel. Quando exigido, o goleiro do Palmeiras não conseguiu segurar a finalização e deu rebote nos pés de Victor Hugo, que apenas teve o trabalho de empurrar a bola para o gol.
Ei, juiz 📣
Aos 13 minutos de jogo, Bruno Arleu assinalou pênalti para o Palmeiras após a bola tocar na mão de Ruan. Na revisão do lance no VAR, a arbitragem considerou que o braço estava em posição de apoio e reverteu a decisão tomada em campo.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 1 X 2 ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO - 20ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP);
🥅 Gol: Victor Hugo (08'/2°T), Felipe Anderson (30'/2°T) e Igor Gomes (32'/2°T);
🟨 Cartões amarelos: Preciado (ATL);
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Emiliano Martínez (Vitor Roque); Giay (Felipe Anderson), Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez (Arthur); Mauricio (Lucas Evangelista), Jhon Arias e Paulinho (Heittor).
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez (Alexsander), Maycon (Cissé), Preciado (Vitor Hugo), Victor Hugo (Igor Gomes) e Bernard (Minda); Cassiera.
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