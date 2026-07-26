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Abel lamenta falhas, elogia eficácia do Atlético e celebra atuação de Paulinho: 'Excelente'

Treinador voltou a comandar a equipe à beira do gramado após cumprir suspensão diante do Coritiba

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
26/07/2026 22:20
Atualizado há 2 minutos
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Abel Ferreira (Foto: Vitor Palhares / Lance!)
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Abel Ferreira defendeu a atuação do Palmeiras na derrota para o Atlético-MG, a primeira como mandante na atual edição do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a eficácia do adversário foi determinante para o resultado deste domingo (26), além da competência defensiva da equipe mineira, principalmente durante a primeira etapa.

+ Palmeiras perde para o Atlético-MG e vê vantagem para o Flamengo cair no Brasileirão

O treinador foi sincero ao admitir que os dois gols sofridos poderiam ter sido evitados, mas recusou apontar Carlos Miguel como responsável direto, apesar de o goleiro ter falhado em ambas as jogadas.

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- Acrescentaria só que depois é preciso fazer o mais importante, colocar a bola dentro do gol e evitar o adversário de colocar na nossa. Fizemos um bom jogo, dominamos, controlamos, mas precisávamos cruzar mais, chutar mais ao gol.

- O nosso adversário jogou com quase 11 jogadores atrás da linha da bola. A forma como sofremos os gols, a gente poderia ter evitado. Faz parte do futebol, não queríamos que acontecesse. Na minha opinião, é um jogo positivo da nossa parte, mas o importante mesmo, que é o resultado, o adversário foi mais eficaz - explicou.

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Mais de 400 dias depois, Paulinho voltou a ser titular em uma partida pelo Palmeiras. O camisa 10 atuou ao lado de Mauricio no ataque e permaneceu em campo por pouco mais de 65 minutos, considerando os acréscimos.

- Gostei do Paulinho, acho que fez um excelente jogo. Na primeira parte, foi ele que teve a principal chance, infelizmente foi fora. É difícil eu falar isso, o domínio e os números não traduzem o resultado. Parabéns ao nosso adversário, aproveitou os dois gols quando não fomos eficazes - detalhou.

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- Vamos ter que ver como ele vai se sentir agora nos próximos dois, três dias, ver como ele se sente. É um jogador que evolui muito, com muita cautela. Eu particularmente gostei do que vi dentro de campo, da dinâmica, da forma como rompeu a linha, finalizou. Sabemos que é um jogador que vai nos ajudar, mas vamos ver os próximos dois ou três dias para ver sua recuperação - completou.

Com o resultado, o Palmeiras permanece com 44 pontos, agora seis à frente do Flamengo, que empatou com o São Paulo, no Maracanã. Vale lembrar que o clube carioca ainda tem um jogo a menos em relação ao Alviverde.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (29), quando visita o Vitória, no Barradão, em Salvador, às 21h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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