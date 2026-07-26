Paulinho chega ao melhor estágio físico no Palmeiras antes de reencontrar o Atlético-MG Camisa 10 está apto a atuar por mais de 45 minutos e pode ser titular pela primeira vez em 2026

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Paulinho convive com problemas físicos desde que foi contratado pelo Palmeiras, no fim de 2024. Um dos principais reforços da reformulação promovida pela diretoria, o atacante ficou cerca de dez meses afastado dos gramados após passar por uma nova cirurgia na perna. Desde que chegou ao clube, foi titular em apenas uma partida.

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Desde que passou pela nova cirurgia na perna, o departamento médico do Palmeiras adota cautela na recuperação de Paulinho e optou por um planejamento físico de longo prazo para evitar novos problemas, como os enfrentados no segundo semestre de 2025.

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O camisa 10, inclusive, abriu mão de parte das férias durante a disputa da Copa do Mundo para dar sequência ao trabalho de recondicionamento físico na Academia de Futebol. A estratégia deu resultado. Agora, o atacante está liberado para atuar por mais de 45 minutos, o que amplia as opções de Abel Ferreira e abre caminho para que volte a iniciar uma partida como titular.

- A gente vai sempre ter os momentos para escolher os melhores jogos para eu jogar como titular, jogar 60, 70 minutos. É o treinador que vai ver onde vou encaixar, onde ele vai ver que eu tenha que jogar - afirmou o jogador.

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A extensa lista de defalques no setor ofensivo, que não conta como nomes como Allan e Flaco López, candidata Paulinho a vaga entre os onze iniciais, uma vez que Vitor Roque, outra opção no setor, ainda está em processo de recuperação física.

Apesar de ter disputado apenas 24 partidas pelo Palmeiras, Paulinho soma cinco gols e duas assistências, média de uma participação direta em gol a cada pouco mais de três jogos, mesmo tendo atuado, na maior parte do tempo, como reserva.

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Entre as participações mais marcantes está o gol marcado contra o Botafogo, na prorrogação, que garantiu ao Palmeiras a classificação às quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

Em 2026, o atacante disputou oito partidas e marcou dois gols, contra Flamengo e Chapecoense, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

Paulinho comemora seu gol pelo Palmeiras em duelo contra a Chapeconese, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima / Brazil Photo Press / Folhapress)

Palmeiras aposta alto na contratação de Paulinho

Em 31 de dezembro de 2024, o Palmeiras oficializou a contratação de Paulinho. Ao todo, o clube investiu 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação da época), além da cessão dos direitos econômicos de Patrick, que atuava pela equipe sub-20, e Gabriel Menino.

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O atacante possui vínculo com o Palmeiras até o fim de 2029 e aparece como um dos maiores investimentos da história do clube, atrás apenas do atacante Vitor Roque e do meia Jhon Arias, ambos contratados de equipes do futebol europeu.

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