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Palmeiras oficializa saída de Naves; veja valores e divisão

Zagueiro assinou contrato com o Necaxa por quatro temporadas

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
21/07/2026 17:49
Atualizado há 1 minutos
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Naves Palmeiras
Naves durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras oficializou na tarde desta terça-feira (21) a saída de Naves, formado nas categorias de base do clube. O zagueiro estava fora do planejamento da comissão técnica de Abel Ferreira e foi vendido ao Necaxa, do México.

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    O clube mexicano pagou cerca de 3 milhões de dólares (R$ 15,2 milhões na cotação atual), além de eventuais bonificações por desempenho esportivo. O contrato será válido por quatro temporadas, de acordo com apuração da reportagem do Lance!.

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    O Palmeiras manteve 25% dos direitos econômicos de Naves, de olho em uma futura negociação do zagueiro no mercado de transferências.

    Com a saída do defensor para o Necaxa, a comissão técnica de Abel Ferreira passa a contar com seis opções para a zaga: Gustavo Gómez e Murilo, titulares da equipe, além de Bruno Fuchs, Benedetti, Koné e Alexander Barboza, primeiro e único reforço contratado pelo clube para o segundo semestre.

    Naves foi formado nas categorias de base do Palmeiras e promovido ao elenco profissional em 2022, sob o comando de Abel Ferreira. Ao todo, disputou 41 partidas pelo clube, sendo 15 na temporada de 2024, quando teve a maior sequência e minutagem desde a estreia.

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    Em 2025, o zagueiro atuou por empréstimo no Alverca, de Portugal. Foram 34 jogos, todos como titular, além de três gols marcados.

    Naves, zagueiro do Palmeiras, é o novo reforço do Necaxa
    Naves, zagueiro formado nas categorias de base do Palmeiras, acertou sua transferência para o Necaxa, do México (Foto: Reprodução / Palmeiras)

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