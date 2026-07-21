Palmeiras oficializa saída de Naves; veja valores e divisão
Zagueiro assinou contrato com o Necaxa por quatro temporadas
O Palmeiras oficializou na tarde desta terça-feira (21) a saída de Naves, formado nas categorias de base do clube. O zagueiro estava fora do planejamento da comissão técnica de Abel Ferreira e foi vendido ao Necaxa, do México.
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O clube mexicano pagou cerca de 3 milhões de dólares (R$ 15,2 milhões na cotação atual), além de eventuais bonificações por desempenho esportivo. O contrato será válido por quatro temporadas, de acordo com apuração da reportagem do Lance!.
O Palmeiras manteve 25% dos direitos econômicos de Naves, de olho em uma futura negociação do zagueiro no mercado de transferências.
Com a saída do defensor para o Necaxa, a comissão técnica de Abel Ferreira passa a contar com seis opções para a zaga: Gustavo Gómez e Murilo, titulares da equipe, além de Bruno Fuchs, Benedetti, Koné e Alexander Barboza, primeiro e único reforço contratado pelo clube para o segundo semestre.
Naves foi formado nas categorias de base do Palmeiras e promovido ao elenco profissional em 2022, sob o comando de Abel Ferreira. Ao todo, disputou 41 partidas pelo clube, sendo 15 na temporada de 2024, quando teve a maior sequência e minutagem desde a estreia.
Em 2025, o zagueiro atuou por empréstimo no Alverca, de Portugal. Foram 34 jogos, todos como titular, além de três gols marcados.
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