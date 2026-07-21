Palmeiras oficializa saída de Naves; veja valores e divisão Zagueiro assinou contrato com o Necaxa por quatro temporadas

O Palmeiras oficializou na tarde desta terça-feira (21) a saída de Naves, formado nas categorias de base do clube. O zagueiro estava fora do planejamento da comissão técnica de Abel Ferreira e foi vendido ao Necaxa, do México.

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O clube mexicano pagou cerca de 3 milhões de dólares (R$ 15,2 milhões na cotação atual), além de eventuais bonificações por desempenho esportivo. O contrato será válido por quatro temporadas, de acordo com apuração da reportagem do Lance!.

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O Palmeiras manteve 25% dos direitos econômicos de Naves, de olho em uma futura negociação do zagueiro no mercado de transferências.

Com a saída do defensor para o Necaxa, a comissão técnica de Abel Ferreira passa a contar com seis opções para a zaga: Gustavo Gómez e Murilo, titulares da equipe, além de Bruno Fuchs, Benedetti, Koné e Alexander Barboza, primeiro e único reforço contratado pelo clube para o segundo semestre.

Naves foi formado nas categorias de base do Palmeiras e promovido ao elenco profissional em 2022, sob o comando de Abel Ferreira. Ao todo, disputou 41 partidas pelo clube, sendo 15 na temporada de 2024, quando teve a maior sequência e minutagem desde a estreia.

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Em 2025, o zagueiro atuou por empréstimo no Alverca, de Portugal. Foram 34 jogos, todos como titular, além de três gols marcados.

Naves, zagueiro formado nas categorias de base do Palmeiras, acertou sua transferência para o Necaxa, do México (Foto: Reprodução / Palmeiras)

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