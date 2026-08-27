Após vitória do Palmeiras, espanhóis se derretem por Flaco López: 'Impecável'
O jornal destacou especialmente a eficiência do centroavante
A atuação de Flaco López na vitória do Palmeiras sobre o Santos chamou a atenção da imprensa espanhola. Em análise publicada pelo "Diario AS", o atacante argentino foi apontado como um dos principais responsáveis pelo domínio palmeirense no clássico e recebeu elogios pela sequência de gols nas últimas partidas.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O jornal destacou especialmente a eficiência do centroavante, que marcou duas vezes no triunfo por 3 a 0 e voltou a balançar as redes poucos dias depois de também anotar dois gols contra o Vasco. Para o AS, o argentino atravessa um momento de grande confiança com a camisa do Palmeiras.
Ao avaliar a atuação do Palmeiras, o Diario AS classificou Flaco López como "impecável" e ressaltou a importância do argentino na construção da vantagem sobre o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Tradução: O Palmeiras atropelou o Santos e deixou a vaga nas semifinais da Copa do Brasil mais do que encaminhada graças à sua eficácia ofensiva, exemplificada por um Flaco López impecável, que com dois gols demonstrou seu excelente momento de forma
A análise espanhola também destacou a variedade na forma como o atacante marcou os dois gols, resumindo os tentos a "um chute sensacional e uma cabeçada ainda melhor". O primeiro saiu em uma finalização potente e rasteira, enquanto o segundo veio de cabeça, após cruzamento de Giay.
O jornal ainda apontou que Flaco "está se divertindo muito" no atual momento e que o Palmeiras vem conseguindo aproveitar a boa fase do jogador.
Flaco López vem em sequência de destaque
A publicação chamou atenção para a sequência recente do centroavante. Antes dos dois gols diante do Santos, Flaco López já havia sido decisivo contra o Vasco, também com duas bolas na rede.
Na visão do AS, a fase do argentino ajuda a explicar a superioridade ofensiva apresentada pelo Palmeiras no clássico. Depois de abrir vantagem, a equipe conseguiu controlar o confronto e praticamente encaminhou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.
A atuação de Flaco também acabou contrastando com a de Vitor Roque. O AS citou uma oportunidade desperdiçada pelo atacante brasileiro e apontou que ele voltou a passar em branco, embora tenha apresentado evolução em relação às partidas anteriores.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Sorteio da Champions League: veja os potes e os possíveis confrontosHá 52 minutos
Flamengo
Ryan Roberto revela frustração no Flamengo, explica saída e sonha voltar ao MaracanãHá 2 horas
Futebol Internacional
Sorteio da Champions League: onde assistir, horário e como funcionaHá 3 horas
Futebol Internacional
Ryan Roberto fala sobre adaptação no Shakhtar Donetsk e novos caminhos da carreiraHá 3 horas
Fora de Campo
Europeus reagem à atuação de Savinho em Tottenham x Charlton: 'Vai ser'Há 4 horas
Santos
Cuca classifica derrota como 'inadmissível', e Arão cobra reação do SantosHá 4 horas
Mais LANCE!