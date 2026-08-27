Após vitória do Palmeiras, espanhóis se derretem por Flaco López: 'Impecável' O jornal destacou especialmente a eficiência do centroavante

A atuação de Flaco López na vitória do Palmeiras sobre o Santos chamou a atenção da imprensa espanhola. Em análise publicada pelo "Diario AS", o atacante argentino foi apontado como um dos principais responsáveis pelo domínio palmeirense no clássico e recebeu elogios pela sequência de gols nas últimas partidas.

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O jornal destacou especialmente a eficiência do centroavante, que marcou duas vezes no triunfo por 3 a 0 e voltou a balançar as redes poucos dias depois de também anotar dois gols contra o Vasco. Para o AS, o argentino atravessa um momento de grande confiança com a camisa do Palmeiras.

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Ao avaliar a atuação do Palmeiras, o Diario AS classificou Flaco López como "impecável" e ressaltou a importância do argentino na construção da vantagem sobre o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Parágrafo escrito pelo Diario AS após a vitória do Palmeiras sobre o Santos (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: O Palmeiras atropelou o Santos e deixou a vaga nas semifinais da Copa do Brasil mais do que encaminhada graças à sua eficácia ofensiva, exemplificada por um Flaco López impecável, que com dois gols demonstrou seu excelente momento de forma

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A análise espanhola também destacou a variedade na forma como o atacante marcou os dois gols, resumindo os tentos a "um chute sensacional e uma cabeçada ainda melhor". O primeiro saiu em uma finalização potente e rasteira, enquanto o segundo veio de cabeça, após cruzamento de Giay.

O jornal ainda apontou que Flaco "está se divertindo muito" no atual momento e que o Palmeiras vem conseguindo aproveitar a boa fase do jogador.

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Flaco López em ação no duelo entre Palmeiras e Santos (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Flaco López vem em sequência de destaque

A publicação chamou atenção para a sequência recente do centroavante. Antes dos dois gols diante do Santos, Flaco López já havia sido decisivo contra o Vasco, também com duas bolas na rede.

Na visão do AS, a fase do argentino ajuda a explicar a superioridade ofensiva apresentada pelo Palmeiras no clássico. Depois de abrir vantagem, a equipe conseguiu controlar o confronto e praticamente encaminhou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

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A atuação de Flaco também acabou contrastando com a de Vitor Roque. O AS citou uma oportunidade desperdiçada pelo atacante brasileiro e apontou que ele voltou a passar em branco, embora tenha apresentado evolução em relação às partidas anteriores.

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