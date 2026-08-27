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Felipe Melo analisa atuação de Arias em Palmeiras x Santos: 'Reflexo'

Colombiano virou assunto durante a partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 13:39
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Felipe Melo durante o Seleção Sportv
Felipe Melo durante o Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

O Palmeiras venceu o Santos por 3 a 0, na noite de quarta-feira (26), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o Seleção Sportv, Felipe Melo analisou a atuação do meia-atacante Jhon Arias e apontou uma mudança que, na visão dele, contribuiu para o bom desempenho do colombiano.

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Crítico em relação ao futebol apresentado pelo Palmeiras, Felipe Melo afirmou que a equipe tem condições de produzir ainda mais. Para ele, Arias fez sua melhor partida desde que chegou ao clube e teve uma atuação diretamente relacionada à venda de Allan.

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— Sou crítico. Porque o Palmeiras pode fazer muito mais do que faz, e fez isso ontem. Arias fez a melhor partida com a camisa do Palmeiras, e foi reflexo da saída do Allan — analisou Felipe Melo.

Jhon Arias passará por avaliação médica no Palmeiras.
Jhon Arias passará por avaliação médica no Palmeiras. (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Arias e Gómez serão reavaliados, e Abel revela plano do Palmeiras no Brasileirão

Texto de: Rafaela Cardoso.

Apesar da vitória elástica, o Palmeiras terminou o clássico com duas preocupações. Jhon Arias deixou o gramado mancando e com a mão na região posterior da coxa direita. O zagueiro Gustavo Gómez, por sua vez, foi substituído no intervalo por conta de um desconforto muscular.

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O capitão alviverde deixou a partida no intervalo do clássico em razão de um desconforto muscular. Na ocasião, Alexander Barboza entrou no jogo e deu sequência ao duelo, que terminou com vitória palmeirense por 3 a 0. Já o colombiano deixou o gramado da arena palmeirense mancando e com a mão na posterior da coxa direita.

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— Vocês sabem que Gómez veio de uma lesão e metemos a jogar contra o Cerro Porteño, ainda não falei com ele agora, mas sabe a confiança que temos. Ele vinha de uma lesão, não sei se foi algo que ele sentiu, amanhã vamos ter resposta — disse Abel Ferreira na entrevista coletiva após a partida.

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Caso não tenha nenhuma baixa confirmada, o treinador revelou que não vai priorizar uma competição específica, tampouco poupar jogadores no Brasileirão, competição em que é líder e quer aumentar a gordura na ponta da tabela. Além disso, o Verdão está nas quartas de final da Libertadores Copa do Brasil.

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Neste momento, o Palmeiras tem três jogadores entregues ao departamento médico, sendo apenas um dele com caso de recuperação mais longa: Jefté, que passou por cirurgia no joelho direito e só deve retornar em 2027. Já Paulinho está em transição física e deve retornar na próxima semana, enquanto Ramón Sosa tem uma lesão na coxa esquerda.

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— Nosso elenco está bem enxuto, pena que temos dois outros lesionados que nos dariam soluções, mas sabemos nessa maratona os jogos que temos, é fazer a análise e perceber o que tem o Arias e o Gomez. Não vou descansar ninguém. Vou apostar tudo em todas as competições. E no final ver o que nos toca — completou o português.

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