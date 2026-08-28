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Paulinho sofre nova lesão muscular e vira desfalque no Palmeiras contra o Mirassol

Atacante sentiu o tendão do músculo adutor da perna direita durante treino; departamento médico descarta relação com cirurgia do ano passado

PorVinícius Espirito Santo SpadaRafaela CardosoVitor Palhares
São Paulo (SP)
28/08/2026 15:14
Atualizado há 2 minutos
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Paulinho durante treinamento na Academia de Futebol
Paulinho durante treinamento naAcademia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O atacante Paulinho sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita durante o treinamento do Palmeiras nesta quinta-feira (27), na Academia de Futebol. Com o novo problema físico, o jogador virou desfalque para o confronto diante do Mirassol, marcado para este domingo (31), às 18h30 (de Brasília).

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A nova lesão aconteceu no momento em que o atacante vinha em reta final de recuperação e já se aproximava do retorno aos gramados. Segundo informou o Verdão, o problema físico atual é uma nova ocorrência e não tem relação direta com a cirurgia na perna direita realizada pelo atleta no ano passado. O camisa alviverde já iniciou o tratamento intensivo sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

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Como o Palmeiras não divulga prazo de retorno dos jogadores lesionados, ainda não há uma data certa para a volta do atacante aos gramados. Porém, segundo apurado pela reportagem, a expectativa é que Paulinho retorne somente após a data Fifa, que acontece entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro.

O coordenador médico do clube, Pedro Pontin, detalhou o quadro do jogador e explicou que intercorrências desse tipo podem ocorrer na fase de readequação às exigências de intensidade e força do futebol profissional.

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— O Paulinho vinha evoluindo muito bem e já estava próximo do retorno. Infelizmente, sofreu uma nova lesão, agora tendínea, na fase final de recuperação durante um treinamento com atletas da equipe. Situações como essa podem acontecer depois de um período longo de afastamento, principalmente quando o atleta volta a ser exposto, de forma progressiva, às exigências específicas do futebol, como força, velocidade e intensidade. Vale afirmar que ele tem se dedicado muito durante todo o processo e cumprido integralmente o trabalho proposto. A recuperação da cirurgia na perna está completa, e seguimos confiantes de que ele poderá retomar seus níveis ideais para atuar em alto nível — explicou o médico Alviverde.

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, também manifestou apoio ao atacante e reforçou a confiança da diretoria na plena recuperação do atleta.

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— Seguimos confiando na plena recuperação do Paulinho, que tem se dedicado ao extremo para voltar a nos ajudar dentro de campo. O empenho do jogador e o trabalho do NSP me fazem ter a convicção de que esse momento de dificuldade será superado e que o Paulinho ainda vai ser muito importante para nós nesta temporada e nas próximas — destacou o dirigente.

Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras.
Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras - (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

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