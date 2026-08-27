Anresf investiga venda da SAF do Vasco e veta relações com Palmeiras e Crefisa Órgão abriu procedimento para apurar possível conflito de interesses na negociação com grupo de Marcos Lamacchia

A Anresf (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol) abriu um procedimento para investigar a venda da SAF do Vasco ao grupo liderado pelo empresário Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa. A agência também determinou medidas cautelares que impedem, durante a apuração, relações comerciais entre o clube carioca, o Palmeiras e a Crefipar, conglomerado financeiro ligado a Leila.

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A decisão foi tomada nesta quarta-feira (26) pela Segunda Turma de Julgamento da Anresf, após uma diligência conduzida pela unidade técnica da agência. O objetivo é verificar se a operação de aquisição da SAF vascaína pode representar uma violação às regras de Fair Play Financeiro da CBF, que proíbem que um mesmo grupo exerça controle ou influência sobre mais de um clube.

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Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Com a medida cautelar, Vasco e Palmeiras ficam impedidos de realizar negociações de jogadores, mesmo sem custos, além de compartilhar estruturas, profissionais ou informações consideradas sensíveis.

A restrição se estende à Crefisa. O Vasco não poderá contratar empréstimos da empresa enquanto a medida estiver em vigor. Em 2025, a instituição financeira emprestou R$ 80 milhões ao clube. Além disso, a Crefisa aparece como garantidora no acordo de investimento firmado entre o Vasco e o grupo de Lamacchia

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Relação familiar é alvo da investigação

A Anresf ainda não decidiu se existe, de fato, um conflito de propriedade ou controle envolvendo Vasco e Palmeiras. O procedimento recém-aberto servirá justamente para analisar a questão.

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Marcos Lamacchia é filho de José Lamacchia, marido de Leila Pereira. Dessa forma, o empresário é enteado da presidente do Palmeiras, que permanecerá no cargo até o fim de 2027. A proximidade familiar é um dos pontos que serão analisados pela agência.

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A investigação também considera documentos apresentados pelo próprio Vasco relacionados à proposta de investimento assinada com Lamacchia.

Marcos Lamacchia e Mario Junqueira, da Almirantes ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro (Foto: Reprodução)

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Defesa de Lamacchia

O advogado André Sica, que representa Marcos Lamacchia na negociação pela SAF do Vasco, já havia afirmado em julho ao ge que mantinha contato com a Anresf sobre a operação. Na ocasião, Sica declarou que a aquisição da SAF vascaína seria concluída mesmo diante de eventuais ressalvas apresentadas pela agência.

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