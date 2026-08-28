Palmeiras vence o Vasco fora de casa e sai na frente na final do Brasileirão Sub-20 Alviverde venceu por 1 a 0 em São Januário e joga pelo empate na próxima semana

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (28), em São Januário, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro sub-20. O gol solitário da partida foi marcado por Erick Belé ainda na primeira etapa. As equipes decidem quem levanta a taça da competição na próxima sexta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Nubank Parque. Com o resultado do primeiro jogo, a equipe paulista joga pelo empate.

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Como foi Vasco x Palmeiras?

Palmeiras marca três vezes, mas só um vale

O Palmeiras chegou a balançar as redes logo aos três minutos. Felipe Teresa cruzou para a área, Koné apareceu na segunda trave e desviou de cabeça para o meio. Phillipe Gabriel não saiu do gol, e Benedetti subiu mais alto que a defesa do Vasco para cabecear e marcar. No entanto, o VAR confirmou o impedimento de Koné no início da jogada, e o gol foi anulado. O Vasco domina as ações da partida, mas ainda encontra dificuldades para levar perigo ao gol adversário.

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O Palmeiras voltou a marcar, mas novamente em posição irregular. Pimenta carregou pelo meio e encontrou Fabiano entre os zagueiros. O atacante ficou cara a cara com Phillipe Gabriel e finalizou no canto direito. O impedimento semiautomático foi assinalado, e o gol acabou invalidado.

O gol palmeirense só valeu na terceira tentativa. Já nos minutos finais do primeiro tempo, Felipe Teresa cruzou para a área, e a defesa do Vasco afastou parcialmente. A bola sobrou na entrada da área, e Benedetti cabeceou novamente para dentro da área. A bola encobriu a defesa vascaína e encontrou Érik Belé, que ficou cara a cara com Phillipe Gabriel. O atacante finalizou no canto do goleiro e, desta vez, abriu o placar para o Palmeiras.

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Vasco comanda etapa final, mas não empata

O Vasco voltou melhor para a segunda etapa, e a entrada do atacante Bruno Lopes deu mais força ao time no terço final do campo. Com muitas paralisações para atendimento médico, porém, a partida perdeu intensidade e passou a ter poucas oportunidades para os dois lados.

Aos 28 minutos, após uma bola afastada pela defesa do Palmeiras, Andrey Fernandes tentou uma bicicleta dentro da área, mas o defensor alviverde conseguiu afastar em cima da linha. O Vasco seguia criando as melhores oportunidades, enquanto o Palmeiras buscava escapar nos contra-ataques.

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No fim, porém, o gol de Érik Belé garantiu a vitória do Palmeiras e uma vantagem importante para o segundo jogo do confronto.

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Palmeiras e Vasco disputaram a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro sub-20 (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

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A trave salvou o Palmeiras na reta final do primeiro tempo. Após três finalizações seguidas do Vasco dentro da área, Juninho aproveitou a sobra na entrada da área e arriscou o chute. A bola desviou na defesa, tocou no travessão e saiu, evitando o empate cruz-maltino.

Deu aula 🏅

Autor do único gol da partida, Erick Belé acabou o jogo como o destaque da partida. O camisa 10 do Palmeiras aproveitou a oportunidade que teve e garantiu a vitória do Alviverde neste primeiro jogo entre as equipes.

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Ficou abaixo 📉

Um dos destaques do Vasco na temporada, o atacante Juninho não conseguiu repetir o desempenho que a torcida cruz-maltina está acostumada a ver. Diante do Palmeiras, apesar de melhorar um pouco na segunda etapa, o jogador teve atuação discreta e pouco conseguiu contribuir para o time, principalmente nos duelos individuais, um dos seus principais pontos fortes.

Ei, Juiz! 😡

Na reta final do primeiro tempo, Andrey Fernandes tentou se deslocar para dentro da área após um cruzamento do Vasco. No entanto, o jogador teve a passagem bloqueada pelo defensor do Palmeiras. O contato aconteceu no limite da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir e não marcou a falta ou penalidade.

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Não vou ver isso sozinho 🫣

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Palmeiras

🏆 Brasileirão sub-20 (jogo de ida)

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de agosto, às 18h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: SporTV e UOL

🕴️ Arbitragem: Wesley Silva Dos Santos (ES)

🚩 Assistentes: Douglas da Silva Moreira (ES) e Thiago da Silva Ludugerio (RJ)

📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

⚽ Gols: Érick Belé (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Pimenta (PAL), Koné (PAL), Luis Pacheco (PAL) e Juninho (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Vasco (Técnico: Matheus Curopos)

Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Wanyson, Bruno André (Breno Sales) e Alison (Lucas Rafael); Gustavo Guimarães (Bruno Lopes), Samuel e Lukas Zuccarello (Pedro Augusto); Juninho, Luis Felipe (Léo Fêlix) e Andrey Fernandes.

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Escalação do Palmeiras (Técnico: Allan Barcellos)

Kauan Lima; João Gabriel (Luis Saboia), Pimenta, Koné e André Lucas; Benedetti, João Paulo (Vinicius) e Erick Belé; Felipe Teresa (Victor Gabriel) Luis Pacheco e Fabiano.

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