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Arias e Gómez serão reavaliados, e Abel revela plano do Palmeiras no Brasileirão

Dupla deixou o duelo contra o Santos mais cedo e passará por exames médicos na Academia de Futebol

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
27/08/2026 08:41
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Jhon Arias
Jhon Arias passará por avaliação médica no Palmeiras. (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

O zagueiro Gustavo Gómez e o meia-atacante Jhon Arias deixaram a partida entre Palmeiras e Santos, na quarta-feira (26), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, com dores musculares. Com isso, a dupla será reavaliada pelo clube nesta quinta-feira (27), na Academia de Futebol, para saber se serão baixa da equipe.

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O capitão alviverde deixou a partida no intervalo do clássico em razão de um desconforto muscular. Na ocasião, Alexander Barboza entrou no jogo e deu sequência ao duelo, que terminou com vitória palmeirense por 3 a 0. Já o colombiano deixou o gramado da arena palmeirense mancando e com a mão na posterior da coxa direita.

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— Vocês sabem que Gómez veio de uma lesão e metemos a jogar contra o Cerro Porteño, ainda não falei com ele agora, mas sabe a confiança que temos. Ele vinha de uma lesão, não sei se foi algo que ele sentiu, amanhã vamos ter resposta — disse Abel Ferreira na entrevista coletiva após a partida.

Caso não tenha nenhuma baixa confirmada, o treinador revelou que não vai priorizar uma competição específica, tampouco poupar jogadores no Brasileirão, competição em que é líder e quer aumentar a gordura na ponta da tabela. Além disso, o Verdão está nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil.

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Neste momento, o Palmeiras tem três jogadores entregues ao departamento médico, sendo apenas um dele com caso de recuperação mais longa: Jefté, que passou por cirurgia no joelho direito e só deve retornar em 2027. Já Paulinho está em transição física e deve retornar na próxima semana, enquanto Ramón Sosa tem uma lesão na coxa esquerda.

— Nosso elenco está bem enxuto, pena que temos dois outros lesionados que nos dariam soluções, mas sabemos nessa maratona os jogos que temos, é fazer a análise e perceber o que tem o Arias e o Gomez. Não vou descansar ninguém. Vou apostar tudo em todas as competições. E no final ver o que nos toca — completou o português.

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Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress


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