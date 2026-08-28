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Vasco x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20

Equipes começam a definir nesta sexta-feira (28) quem fica com o título brasileiro sub-20

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 14:37
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Vasco e Palmeiras começam a definir nesta sexta-feira (28) quem fica com o título brasileiro sub-20
Vasco e Palmeiras começam a definir nesta sexta-feira (28) quem fica com o título brasileiro sub-20 (Foto: Lance!)

Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (29) pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola rola às 18h, em São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo terá transmissão do sportv e do UOL. ➡️ Clique para assistir no Sportv.

A segunda partida da decisão está marcada para a próxima sexta-feira (4), no Nubank Parque, em São Paulo. Caso os dois times terminem os 180 minutos com a mesma pontuação no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.

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Como chegam Vasco e Palmeiras?

O Palmeiras chega à decisão com a melhor campanha da primeira fase. O Verdão somou 44 pontos e terminou na liderança, enquanto o Vasco ficou na segunda colocação, com 36. Por conta desse desempenho, a equipe paulista terá o mando de campo no jogo de volta.

Para chegar à final, o Vasco precisou superar o Santos nos pênaltis. Depois de perder por 2 a 0 na Vila Belmiro, o Cruz-Maltino devolveu o placar em São Januário e levou a decisão para as penalidades, vencendo por 5 a 4. Nas quartas de final, o adversário foi o Cruzeiro. O time carioca perdeu por 1 a 0 fora de casa, mas venceu a partida de volta por 2 a 0 e avançou.

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Para a partida, o Vasco terá três desfalques que estão integrados ao elenco profissional e, por isso, não serão relacionados para reforçar o Sub-20: Ramon Rique, Avellar, que também estaria suspenso, e Bruno André. Sem o trio, o Cruz-Maltino aposta na força do ataque formado por Zuccarello, Andrey Fernandes e Juninho para buscar um bom resultado no jogo de ida.

Andrey Fernandes, atacante do sub-20 do Vasco, marcou dois gols na semifinal
Andrey Fernandes, atacante do sub-20 do Vasco, marcou dois gols na semifinal (Foto: Divulgação/Vasco)

O Palmeiras, por sua vez, eliminou o Bragantino na semifinal. Após empatar por 3 a 3 no primeiro jogo, disputado em Bragança Paulista, o Alviverde venceu por 2 a 0 na volta e confirmou a classificação. Antes disso, nas quartas de final, o Verdão passou pelo Corinthians com duas vitórias: 1 a 0 fora de casa e 3 a 1 como mandante.

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O principal destaque do Palmeiras é Felipe Teresa, artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 15 gols em 20 jogos. O atacante, inclusive, já balançou as redes contra o Vasco nesta edição da competição. Além disso, Teresa conhece bem o adversário carioca, já que passou alguns anos nas categorias de base do Flamengo.

Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras
Felipe Teresa marcou os dos gols do Palmeiras contra o Corinthians sub-20 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

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Empate no único encontro da temporada

Vasco e Palmeiras já se enfrentaram nesta edição do Brasileirão Sub-20. Pela primeira fase, as equipes empataram em 2 a 2 na Arena Barueri, em São Paulo, no dia 22 de abril.

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A partida, inclusive, foi marcada por muita confusão e terminou com quatro jogadores expulsos, sendo dois de cada equipe.

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Palmeiras
🏆 Brasileirão sub-20 (jogo de ida)

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de agosto, às 18h (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: SporTV e UOL
🕴️ Arbitragem: Wesley Silva Dos Santos (ES)
🚩 Assistentes: Douglas da Silva Moreira (ES) e Thiago da Silva Ludugerio (RJ)
📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

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