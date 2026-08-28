Vasco x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20 Equipes começam a definir nesta sexta-feira (28) quem fica com o título brasileiro sub-20

Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (29) pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola rola às 18h, em São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo terá transmissão do sportv e do UOL. ➡️ Clique para assistir no Sportv.

A segunda partida da decisão está marcada para a próxima sexta-feira (4), no Nubank Parque, em São Paulo. Caso os dois times terminem os 180 minutos com a mesma pontuação no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.

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Como chegam Vasco e Palmeiras?

O Palmeiras chega à decisão com a melhor campanha da primeira fase. O Verdão somou 44 pontos e terminou na liderança, enquanto o Vasco ficou na segunda colocação, com 36. Por conta desse desempenho, a equipe paulista terá o mando de campo no jogo de volta.

Para chegar à final, o Vasco precisou superar o Santos nos pênaltis. Depois de perder por 2 a 0 na Vila Belmiro, o Cruz-Maltino devolveu o placar em São Januário e levou a decisão para as penalidades, vencendo por 5 a 4. Nas quartas de final, o adversário foi o Cruzeiro. O time carioca perdeu por 1 a 0 fora de casa, mas venceu a partida de volta por 2 a 0 e avançou.

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Para a partida, o Vasco terá três desfalques que estão integrados ao elenco profissional e, por isso, não serão relacionados para reforçar o Sub-20: Ramon Rique, Avellar, que também estaria suspenso, e Bruno André. Sem o trio, o Cruz-Maltino aposta na força do ataque formado por Zuccarello, Andrey Fernandes e Juninho para buscar um bom resultado no jogo de ida.

Andrey Fernandes, atacante do sub-20 do Vasco, marcou dois gols na semifinal (Foto: Divulgação/Vasco)

O Palmeiras, por sua vez, eliminou o Bragantino na semifinal. Após empatar por 3 a 3 no primeiro jogo, disputado em Bragança Paulista, o Alviverde venceu por 2 a 0 na volta e confirmou a classificação. Antes disso, nas quartas de final, o Verdão passou pelo Corinthians com duas vitórias: 1 a 0 fora de casa e 3 a 1 como mandante.

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O principal destaque do Palmeiras é Felipe Teresa, artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 15 gols em 20 jogos. O atacante, inclusive, já balançou as redes contra o Vasco nesta edição da competição. Além disso, Teresa conhece bem o adversário carioca, já que passou alguns anos nas categorias de base do Flamengo.

Felipe Teresa marcou os dos gols do Palmeiras contra o Corinthians sub-20 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

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Empate no único encontro da temporada

Vasco e Palmeiras já se enfrentaram nesta edição do Brasileirão Sub-20. Pela primeira fase, as equipes empataram em 2 a 2 na Arena Barueri, em São Paulo, no dia 22 de abril.

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A partida, inclusive, foi marcada por muita confusão e terminou com quatro jogadores expulsos, sendo dois de cada equipe.

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Palmeiras

🏆 Brasileirão sub-20 (jogo de ida)

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de agosto, às 18h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: SporTV e UOL

🕴️ Arbitragem: Wesley Silva Dos Santos (ES)

🚩 Assistentes: Douglas da Silva Moreira (ES) e Thiago da Silva Ludugerio (RJ)

📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)