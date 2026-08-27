Jornal inglês analisa acerto do Manchester City com Allan, ex-Palmeiras
Imprensa inglesa exalta história de superação e versatilidade de Allan
A imprensa britânica reagiu com entusiasmo à contratação de Allan pelo Manchester City. Em análise publicada pela Sky Sports, o jornal inglês classificou a compra da ex-joia do Palmeiras por 34 milhões de libras (aproximadamente R$ 245 milhões) como um movimento estratégico e inteligente. Apelidado de "Mini Balotelli" na infância devido ao moicano loiro inspirado em Neymar, o atacante de 22 anos foi elogiado por sua ética de trabalho e capacidade de entrega tática.
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A publicação relembrou a dura trajetória pessoal do atleta até a consolidação profissional. Allan superou perdas profundas, como a morte do amigo Vitor Isaias no incêndio do Ninho do Urubu em 2019, o falecimento de sua irmã Leticia por Covid-19 — homenageada na comemoração com o gesto em "L" —, e o falecimento de seu melhor amigo em um acidente de moto. O portal ressaltou que a força mental demonstrada diante das tragédias familiares moldou a resiliência do jogador dentro das quatro linhas.
Prestes a completar 21 anos e sem espaço nas categorias de base, Allan esteve perto de deixar o Palmeiras no fim de 2024. No entanto, o técnico Abel Ferreira identificou o potencial do atleta, barrou sua saída e promoveu sua integração definitiva ao time principal. A aposta resultou em uma ascensão rápida: o jogador assumiu a titularidade, brilhou em momentos decisivos na Copa Libertadores e se tornou o segundo maior driblador do Campeonato Brasileiro, atuando tanto como ponta quanto como ala-direito.
Segundo ex-treinadores da base alviverde ouvidos pela imprensa europeia, o grande diferencial de Allan em relação a outros pontas sul-americanos é a capacidade de recomposição defensiva e a polivalência para atuar em múltiplas posições do ataque. Essa flexibilidade tática é vista na Inglaterra como o encaixe ideal para o futebol posicional da Premier League, credenciando o brasileiro a causar um impacto imediato no elenco dos Citizens.
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