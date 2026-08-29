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Em busca da manutenção da liderança, Palmeiras desafia retrospecto equilibrado contra Mirassol

Verdão e Leão vivem momentos opostos na tabela do Brasileirão; artilheiro do confronto vive boa fase

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
29/08/2026 06:30
Supervisionado porAndré Carbone,
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Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão.
Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão - (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O Palmeiras enfrenta o Mirassol neste domingo (30), às 18h30, fora de casa, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Verdão lidera a competição com 51 pontos, o Leão ocupa a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento com 24 pontos. Mesmo vivendo realidades opostas no torneio, as equipes protagonizam um confronto de forte equilíbrio em partidas válidas pela Série A.

Retrospecto no Brasileirão aponta igualdade desde 2025

Desde 2025, ano do inédito acesso do Mirassol à elite do futebol nacional, Palmeiras e Leão se enfrentaram três vezes pelo Campeonato Brasileiro. O histórico do confronto direto na Série A mostra um cenário empatado: uma vitória para cada lado e um empate, garantindo a ambas as equipes um aproveitamento idêntico de 44% dos pontos disputados.

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A igualdade se reflete também no saldo e no número de gols. No recorte do Brasileirão, Verdão e Leão balançaram as redes três vezes cada. Além disso, o Palmeiras jamais venceu o rival do interior por dois ou mais gols de diferença na história da competição.

Palmeiras x Mirassol pelo Brasileirão (desde 2025 - dados: Sofascore)

  1. 3 jogos: 1 vitória do Palmeiras | 1 empate | 1 vitória do Mirassol
  2. Aproveitamento: 44% (Palmeiras) | 44% (Mirassol)
  3. Gols: 3 marcados pelo Palmeiras (1,0/jogo) | 3 marcados pelo Mirassol (1,0/jogo)

Jogos pelo Brasileirão desde 2025:

  1. Palmeiras 1 x 1 Mirassol - Brasileirão 2025 - 16/07/2025
  2. Mirassol 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2025 - 09/11/2025
  3. Palmeiras 1 x 0 Mirassol - Brasileirão 2026 - 15/03/2026
Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão 2026.
Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão 2026 - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Vantagem Alviverde no geral e retrospecto como visitante

Quando o retrospecto inclui todas as competições oficiais a partir de 2025, somando também os confrontos pelo Campeonato Paulista, o cenário passa a ser favorável ao time da capital. Em cinco encontros no período, o Palmeiras soma três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

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Apenas no Maião, em Mirassol, o desempenho palmeirense desde o ano passado registra 50% de aproveitamento: uma vitória e uma derrota, com quatro gols marcados e quatro sofridos.

Últimos 5 jogos - geral (dados: Sofascore)

  1. Palmeiras 1-0 Mirassol (Brasileirão 2026);
  2. Palmeiras 1-0 Mirassol (Paulista 2026);
  3. Mirassol 2-1 Palmeiras (Brasileirão 2025);
  4. Palmeiras 1-1 Mirassol (Brasileirão 2025);
  5. Mirassol 2-3 Palmeiras (Paulista 2025).

Palmeiras como visitante desde 2025

  1. 2 jogos: 1 vitória | 1 derrota (50% de aproveitamento)
  2. Gols: 4 marcados | 4 sofridos

Flaco López: artilheiro da temporada e do confronto

Em grande fase, o atacante Flaco López surge como a principal esperança de gols do Verdão para quebrar a igualdade. O argentino é o artilheiro do Palmeiras na temporada de 2026, com 21 gols, e também lidera a artilharia do duelo contra o Mirassol desde 2025, com três bolas na rede em cinco partidas.

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Além do faro artilheiro, López vem ampliando sua participação coletiva. Em 2026, o camisa 42 já distribuiu 11 assistências, superando as seis oferecidas em toda a temporada passada, dados do Sofascore. Nos últimos dois compromissos, o atacante anotou quatro gols: dois na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, pelo Brasileirão, e mais dois no triunfo por 3 a 0 sobre o Santos, pela Copa do Brasil.

Com 21 gols no ano, o centroavante está a apenas quatro de igualar sua marca de 2025, quando encerrou a temporada com 25 gols marcados.

Flaco López em ação no duelo entre Palmeiras e Santos
Flaco López em ação no duelo entre Palmeiras e Santos (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

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