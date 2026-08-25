Palmeiras anuncia a contratação do goleiro Bruno Bertinato: 'Oportunidade da minha vida' Jogador rescindiu com a Portuguesa e assinou até fim de 2026

O Palmeiras anunciou no início da tarde desta terça-feira (25) a contratação do goleiro Bruno Bertinato, que estava na Portuguesa e tem 28 anos. Ele passou por exames médicos, conheceu a estrutura da Academia de Futebol e assinou vínculo com o Verdão até o final da temporada 2026.

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- Estou muito impressionado com esse primeiro contato. É uma estrutura maravilhosa, com profissionais maravilhosos. Quando o maior clube do Brasil vem atrás de você, a única reação possível é ficar muito feliz e muito honrado - disse o novo goleiro alviverde.

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- Estou muito contente de chegar aqui, de vestir essa camisa, e muito ansioso para entrar em campo e demonstrar tudo que eu tenho. Não vejo a hora de conhecer os companheiros, conhecer toda a equipe e disputar grandes coisas ainda neste ano. É a oportunidade da minha vida - afirmou Bruno.

Revelado pelo Coritiba e com convocações para seleções de base, Bruno foi vendido para o Venezia, da Itália, onde se profissionalizou. No país europeu, jogou também no Lecco e no Vis Pesaro, em ambas ocasiões por empréstimo. Em dezembro 2024, voltou ao Brasil para defender a camisa da Portuguesa e, no final de 2025, teve uma pequena passagem pelo Mirassol antes de retornar ao time do Canindé.

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Bruno Bertinato é fã de São Marcos

No Verdão, Bruno será companheiro de posição de Carlos Miguel e Marcelo Lomba, e ele comentou também sobre a idolatria a São Marcos.

- Sem dúvida, o Marcos é um grande nome que vem à cabeça por toda a história que fez não só no Palmeiras como também na Seleção Brasileira. Mas também outros como o Fernando Prass, que jogou no Coritiba, o Weverton também na história recente, que foi muito vitorioso, teve grandes conquistas aqui no Palmeiras. São nomes que eu admiro, que eu acompanho desde pequeno, e é uma honra muito grande poder vestir a mesma camisa que eles - concluiu o novo reforço alviverde.

Bruno vinha sendo destaque na Lusa nesta temporada, principalmente no Campeonato Paulista. Ao todo, ele contabilizou 27 partidas no ano, sendo 15 pelo Campeonato Brasileiro Série D, nove pelo Paulista e três pela Copa do Brasil.

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