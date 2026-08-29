Mirassol x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão Equipes se enfrentam pela 25ª rodada da competição nacional

Mirassol x Palmeiras se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP. O confronto, válido pela 25ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Prime Vídeo. ➡️Clique aqui para assistir no Prime Vídeo

O Mirassol faz uma campanha de 24 pontos em 23 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe soma seis vitórias, seis empates e 11 derrotas, com 28 gols marcados e 36 sofridos. O aproveitamento é de 34,8%, e o time ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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Ficha do jogo MIR PAL 25ª Rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 30 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília) Local Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP Árbitro João Vítor Gobi (SP) Assistentes Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 51 pontos em 24 jogos. São 15 vitórias, seis empates e apenas três derrotas, além de 44 gols marcados e 20 sofridos. Com aproveitamento de 70,8%, o Verdão tem seis pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

Histórico do confronto

Palmeiras e Mirassol se enfrentaram 19 vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao Verdão, que soma 11 vitórias, contra quatro triunfos do Leão e quatro empates.

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No estádio do Palmeiras, foram 11 confrontos, com seis vitórias do time da casa, três empates e dois triunfos do Mirassol. Já no campo do Leão, as equipes disputaram oito partidas, com cinco vitórias palmeirenses, dois triunfos dos donos da casa e um empate.

Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP, palco do jogo (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PALMEIRAS

SÉRIE A - 25ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Vítor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denílson, Neto Moura e Eduardo; Bruno Santos e Fernandinho. (Técnico: Rafael Guanaes)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Barboza e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)

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