Mirassol x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 25ª rodada da competição nacional
Mirassol x Palmeiras se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP. O confronto, válido pela 25ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Prime Vídeo. ➡️Clique aqui para assistir no Prime Vídeo
Em busca da manutenção da liderança, Palmeiras desafia retrospecto equilibrado contra Mirassol
O Mirassol faz uma campanha de 24 pontos em 23 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe soma seis vitórias, seis empates e 11 derrotas, com 28 gols marcados e 36 sofridos. O aproveitamento é de 34,8%, e o time ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.
Ficha do jogo
O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 51 pontos em 24 jogos. São 15 vitórias, seis empates e apenas três derrotas, além de 44 gols marcados e 20 sofridos. Com aproveitamento de 70,8%, o Verdão tem seis pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.
Histórico do confronto
Palmeiras e Mirassol se enfrentaram 19 vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao Verdão, que soma 11 vitórias, contra quatro triunfos do Leão e quatro empates.
No estádio do Palmeiras, foram 11 confrontos, com seis vitórias do time da casa, três empates e dois triunfos do Mirassol. Já no campo do Leão, as equipes disputaram oito partidas, com cinco vitórias palmeirenses, dois triunfos dos donos da casa e um empate.
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X PALMEIRAS
SÉRIE A - 25ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP
📺 Onde assistir: Prime Vídeo
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: João Vítor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denílson, Neto Moura e Eduardo; Bruno Santos e Fernandinho. (Técnico: Rafael Guanaes)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Barboza e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)
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