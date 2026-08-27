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Dupla titular tem lesão diagnosticada e vira baixa no Palmeiras; Gómez não preocupa

Com isso, Palmeiras tem quatro jogadores lesionados, enquanto Paulinho está em fase de transição física

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
27/08/2026 14:04
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Jhon Arias em Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão
Jhon Arias teve lesão constata e vira baixa no Palmeiras (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Santos, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (27), na Academia de Futebol, com duas notícias negativas: o lateral-esquerdo Piquerez e o meia-atacante Jhon Arias passaram por exames que detectaram lesão. Por outro lado, o zagueiro Gustavo Gómez não tem nenhum problema físico.

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O uruguaio sofreu um edema na coxa direita e não deve demorar a retornar aos gramados. Já o colombiano foi diagnosticado com uma lesão leve também na coxa direita. O clube não divulga prazo de retorno para seus lesionados.

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Além da dupla, o Palmeiras tem outros três jogadores entregues ao departamento médico, sendo apenas um dele com caso de recuperação mais longa: Jefté, que passou por cirurgia no joelho direito e só deve retornar em 2027. Já Paulinho está em transição física e deve retornar na próxima semana, enquanto Ramón Sosa tem uma lesão na coxa esquerda.

Gómez deixou a partida no intervalo do clássico em razão de um desconforto muscular. Na ocasião, Alexander Barboza entrou no jogo e deu sequência ao duelo, que terminou com vitória palmeirense por 3 a 0. Já o Arias saiu de campo mancando e com a mão na posterior da coxa direita.

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Reapresentação do Palmeiras

Os titulares contra o Santos fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas.

O próximo desafio do Palmeiras será contra o Mirassol, no domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o líder da competição nacional com 51 pontos.

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Piquerez
(Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
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