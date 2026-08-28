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Paulinho sofre nova lesão e acumula histórico de problemas físicos no Palmeiras

Paulinho voltou a ser baixa no Palmeiras após sofrer uma nova lesão; atacante chegou ao clube em recuperação e soma cinco problemas físicos

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
28/08/2026 17:52
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Paulinho, atacante do Palmeiras
Paulinho, atacante do Palmeiras (VILMAR BANNACH/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

O atacante Paulinho foi contratado pelo Palmeiras em dezembro de 2024 e desembarcou na capital paulista em janeiro do ano seguinte cercado de boas expectativas. A diretoria alviverde sabia que o camisa 10 estava em processo de recuperação da primeira cirurgia na tíbia, ainda no Atlético-MG, e que demoraria para fazer sua estreia. No entanto, não contava que a sequência de lesões faria o jogador passar tanto tempo longe dos gramados.

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Nesta sexta-feira (28), o Palmeiras confirmou uma nova lesão em Paulinho, que estava em processo de transição física e era esperado para retornar aos gramados em poucos dias, mas precisará ficar mais um tempo afastado. Ele só deve voltar a campo em meados de outubro, após a Data Fifa. Dessa vez, a lesão foi no tendão do músculo adutor longo da perna direita.

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Esta é a quinta lesão do camisa 10 em menos de dois anos de clube. Como chegou com uma cirurgia na tíbia, só fez sua estreia em abril de 2025. Neste período, ficou fora de 20 jogos com a camisa do Palmeiras. Depois, novamente conviveu com um novo problema no mesmo local e passou por uma segunda cirurgia na perna direita, após jogar o Mundial de Clubes da Fifa no sacrifício, em julho do ano passado.

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Desde essa cirurgia, até retornar novamente ao Palmeiras, em abril deste ano, Paulinho foi baixa em 65 partidas. A pausa para a Copa do Mundo, que aconteceu entre junho e julho, parecia o momento perfeito para o atacante se recuperar quase 100%. Era com isso que o clube e também o jogador contavam.

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No entanto, desde a pausa para o Mundial de Seleções, foram três lesões leves em sequência, ficando fora por mais nove jogos até aqui. No dia 26 de julho, contra o Atlético-MG, sofreu entorse no tornozelo esquerdo. Depois, no processo de recuperação, uma nova lesão muscular na coxa direita.

Até esta sexta-feira (28), o atacante estava em processo final de transição física e estava liberado para treinar com os companheiros quando novamente ficará de fora por mais alguns dias, cerca de oito semanas.

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Desde que foi contratado, Paulinho atuou apenas em 25 partidas. Sem sequência desde que chegou ao Alviverde, Paulinho marcou cinco gols e distribuiu duas assistências.

*As informações sobre o número de jogos em que Paulinho foi baixa são do Sofascore.

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Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras.
(Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).


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