Paulinho sofre nova lesão e acumula histórico de problemas físicos no Palmeiras
Paulinho voltou a ser baixa no Palmeiras após sofrer uma nova lesão; atacante chegou ao clube em recuperação e soma cinco problemas físicos
O atacante Paulinho foi contratado pelo Palmeiras em dezembro de 2024 e desembarcou na capital paulista em janeiro do ano seguinte cercado de boas expectativas. A diretoria alviverde sabia que o camisa 10 estava em processo de recuperação da primeira cirurgia na tíbia, ainda no Atlético-MG, e que demoraria para fazer sua estreia. No entanto, não contava que a sequência de lesões faria o jogador passar tanto tempo longe dos gramados.
Paulinho sofre nova lesão muscular e vira desfalque no Palmeiras contra o Mirassol
Em alta, Flaco López está perto de superar seu ano mais artilheiro no Palmeiras; veja evolução
➡️ Paulinho sofre nova lesão muscular e vira desfalque no Palmeiras contra o Mirassol
Nesta sexta-feira (28), o Palmeiras confirmou uma nova lesão em Paulinho, que estava em processo de transição física e era esperado para retornar aos gramados em poucos dias, mas precisará ficar mais um tempo afastado. Ele só deve voltar a campo em meados de outubro, após a Data Fifa. Dessa vez, a lesão foi no tendão do músculo adutor longo da perna direita.
Esta é a quinta lesão do camisa 10 em menos de dois anos de clube. Como chegou com uma cirurgia na tíbia, só fez sua estreia em abril de 2025. Neste período, ficou fora de 20 jogos com a camisa do Palmeiras. Depois, novamente conviveu com um novo problema no mesmo local e passou por uma segunda cirurgia na perna direita, após jogar o Mundial de Clubes da Fifa no sacrifício, em julho do ano passado.
➡️ Em alta, Flaco López está perto de superar seu ano mais artilheiro no Palmeiras; veja evolução
Desde essa cirurgia, até retornar novamente ao Palmeiras, em abril deste ano, Paulinho foi baixa em 65 partidas. A pausa para a Copa do Mundo, que aconteceu entre junho e julho, parecia o momento perfeito para o atacante se recuperar quase 100%. Era com isso que o clube e também o jogador contavam.
No entanto, desde a pausa para o Mundial de Seleções, foram três lesões leves em sequência, ficando fora por mais nove jogos até aqui. No dia 26 de julho, contra o Atlético-MG, sofreu entorse no tornozelo esquerdo. Depois, no processo de recuperação, uma nova lesão muscular na coxa direita.
Até esta sexta-feira (28), o atacante estava em processo final de transição física e estava liberado para treinar com os companheiros quando novamente ficará de fora por mais alguns dias, cerca de oito semanas.
Desde que foi contratado, Paulinho atuou apenas em 25 partidas. Sem sequência desde que chegou ao Alviverde, Paulinho marcou cinco gols e distribuiu duas assistências.
*As informações sobre o número de jogos em que Paulinho foi baixa são do Sofascore.
➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
➡️ Palmeiras encaminha venda de Riquelme Fillipi para o Inter Miami; veja detalhes
Tudo sobre
Futebol Nacional
Copa do Brasil define árbitros dos jogos de volta das quartas de finalHá 32 minutos
Palmeiras
Paulinho sofre nova lesão muscular e vira desfalque no Palmeiras contra o MirassolHá 2 horas
Onde Assistir
Vasco x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20Há 3 horas
Palmeiras
Em alta, Flaco López está perto de superar seu ano mais artilheiro no Palmeiras; veja evoluçãoHá 11 horas
Palmeiras
Palmeiras encaminha venda de Riquelme Fillipi para o Inter Miami; veja detalhesHá 22 horas
Palmeiras
Nubank Parque alcança marca de 9 milhões de torcedores em jogos do PalmeirasHá 23 horas
Mais LANCE!