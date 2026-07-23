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Vitor Roque e Felipe Anderson podem reforçar o Palmeiras contra o Atlético-MG

Alviverde atualizou situação da dupla, que pode atuar no fim de semana, enquanto Giay seguiu tratando o problema no tornozelo

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
23/07/2026 16:41
Atualizado há 2 minutos
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Vitor Roque deve estar à disposição para enfrentar o Atlético-MG
Vitor Roque deve estar à disposição para enfrentar o Atlético-MG. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O técnico Abel Ferreira pode ganhar dois reforços importantes para a partida contra o Atlético Mineiro, no domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. O clube atualizou as condições físicas de Vitor Roque e Felipe Anderson, que participaram normalmente das atividades na tarde desta quinta ao lado do elenco palmeirense.

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O meia-atacante havia ficado de fora do confronto contra o Coritiba por um edema na coxa esquerda, enquanto o camisa 9 já trabalha em sua recuperação física há alguns meses, após sofrer uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Vitor Roque passou todo o período de pausa da Copa do Mundo tratando o problema e chegou a passar por cirurgia. Nos últimos dias, iniciou a transição no campo da Academia de Futebol,

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O retorno do centroavante é, por enquanto, mais certeiro que o de Felipe Anderson. Mas se confirmda a relação dos dois para o duelo contra o Galo, será um alívio para o técnico Abel Ferreira, que já tem uma lista de desfalques.

O zagueiro Alexander Barboza, que estreou diante do Coritiba, levou amarelo e já estava pendurado por cartões recebidos quando atuava pelo Botafogo. O lateral-direito Khellven e o atacante Ramón Sosa, autor do terceiro gol alviverde no Couto Pereira, também ficam fora por amarelos. Outro trio perde a partida por lesão: Allan, Jefté e Giay.

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Felipe Anderson durante treinamento na Academia de Futebol
Felipe Anderson durante treinamento na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Como foi o treino do Palmeiras

Na atividade desta quinta-feira, o lateral argentino deu sequência à recuperação de uma entorse no tornozelo direito e trabalhou em separado no campo da Academia de Futebol ao lado do departamento médico do Palmeiras.

O elenco palmeirense aproveitou o dia seguinte ao confronto da partida contra o Coritiba para realizar recuperação muscular e deve seguir na sexta e sábado com mais duas sessões de treinamento antes de enfrentar o Atlético Mineiro.

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O alviverde defende a liderança do Brasileirão na partida, que será no Nubank Parque, às 19h30. A equipe de Abel Ferreira lidera com 44 pontos, sete à frente do Flamengo, segundo colocado, que tem um jogo a menos.

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