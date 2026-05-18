Piquerez evolui em recuperação no Palmeiras e fica perto de confirmar vaga na Copa

O lateral-esquerdo Piquerez, do Palmeiras, segue com a missão de se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira, o uruguaio voltou a realizar atividades no gramado da Academia de Futebol, sob supervisão da fisioterapia do clube, já com bola.

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Piquerez optou por realizar cirurgia no tornozelo após lesão em amistoso entre Uruguai e Inglaterra para tentar estar à disposição de Marcelo Bielsa. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o atleta está confiante de que estará na lista final, independentemente de estar ou não em condições ideais para o início do Mundial.

A lesão ligamentar no tornozelo de Piquerez tem tempo de recuperação estimado entre dois e três meses. Vale lembrar que o jogador foi submetido a cirurgia no primeiro dia de abril e segue em processo de recuperação desde então.

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- Logo depois da cirurgia, já comecei minha recuperação. Estou indo para a sétima semana e entrando na etapa mais importante antes de poder voltar aos gramados. Estou indo muito bem e espero continuar dessa forma para poder voltar a estar com o elenco. Hoje assisti a uma parte do treino e a verdade é que isso me deixa com muita saudade de fazer o que eu gosto. Graças a Deus está indo tudo bem e estou mais perto dessa etapa, de estar com meus companheiros e ajudar o time — disse Piquerez.

Piquerez, inclusive, possui a mesma lesão do atacante Vitor Roque, também fora de combate até a pausa para a Copa.

Piquerez durante atividade no gramado do CT do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Jogos do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo

15/06 - Uruguai x Arábia Saudita

21/06 - Uruguai x Cabo Verde

26/06 - Uruguai x Espanha

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