Com gol histórico na bagagem, jogadores do Palmeiras iniciam segunda rodada da Copa; veja quando jogam Com sete representantes no Mundial, saiba quando os atletas do Verdão entram em campo na segunda rodada da fase de grupos da Copa

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A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começou na última quinta-feira (18) com as partidas dos Grupos A e B. No entanto, os atletas alviverdes cedidos para representar suas seleções só entram em campo a partir deste sábado (20). Ao todo, sete jogadores do Palmeiras estão disputando o Mundial, espalhados pelas seleções do Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia.

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Calendário dos jogadores alviverdes na segunda rodada

A primeira seleção com representantes do Verdão a entrar em campo é o Paraguai, que enfrenta a Turquia neste sábado (20), à meia-noite (horário de Brasília). A partida é crucial para a Albirroja, que ocupa a última colocação do Grupo D e precisa vencer para seguir viva na briga pelo mata-mata, após a derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos. O zagueiro Gustavo Gómez e o meia Mauricio devem começar como titulares, enquanto Ramón Sosa deve continuar como opção no banco de reservas.

Na sequência, a seleção do Uruguai, líder do Grupo H, joga contra Cabo Verde neste domingo (21), às 19h (horário de Brasília). A Celeste enfrenta a equipe surpresa da Copa até o momento, que empatou com a Espanha por 0 a 0. A situação da chave está totalmente embolada, já que todas as equipes empataram na estreia e somam um ponto. O lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez integram o grupo uruguaio e devem iniciar no banco de reservas.

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Logo após o Uruguai, a atual campeã mundial, Argentina, líder do Grupo J com três pontos, entra em campo contra a Áustria na segunda-feira (22), às 14h (horário de Brasília). O duelo pode carimbar a classificação da Albiceleste para a próxima fase em caso de vitória. O atacante Flaco López deverá ser opção entre os suplentes.

Por fim, a Colômbia será a última seleção com representante palmeirense a jogar. Líder do Grupo K com três pontos, Los Cafeteros enfrentam a RD Congo na terça-feira (23), às 23h (horário de Brasília). John Arias, peça fundamental da equipe, deve ser titular no confronto.

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Datas dos confrontos

Turquia x Paraguai (Grupo D) – sábado (20), à meia-noite (horário de Brasília) Uruguai x Cabo Verde (Grupo H) – domingo (21), às 19h (horário de Brasília) Argentina x Áustria (Grupo J) – segunda-feira (22), às 14h (horário de Brasília) Colômbia x RD Congo (Grupo K) – terça-feira (23), às 23h (horário de Brasília)

Situação dos grupos

Grupo D: 1. Estados Unidos (3 pts); 2. Austrália (3 pts); 3. Turquia (0 pts); 4. Paraguai (0 pts). Grupo H: 1. Uruguai (1 pt); 2. Arábia Saudita (1 pt); 3. Espanha (1 pt); 4. Cabo Verde (1 pt). Grupo J: 1. Argentina (3 pts); 2. Áustria (3 pts); 3. Jordânia (0 pts); 4. Argélia (0 pts). Grupo K: 1. Colômbia (3 pts); 2. RD Congo (1 pt); 3. Portugal (1 pt); 4. Uzbequistão (0 pts).

Resumo da primeira rodada

Os jogadores do Palmeiras convocados para a Copa do Mundo tiveram participações discretas em suas primeiras partidas, sem grande protagonismo, com exceção de dois casos. Entre os sete selecionados, Jhon Arias e Mauricio foram os que tiveram maior destaque na rodada de abertura.

Principal destaque do Palmeiras até aqui no Mundial, Mauricio entrou no segundo tempo e marcou o único gol de um atleta do clube na competição, alcançando a marca de 11º gol alviverde na história das Copas.

Outro nome importante tem sido o atacante Jhon Arias. Mesmo sem participar diretamente de nenhum gol, ele foi fundamental para a vitória da Colômbia, mostrando-se muito ativo ao pedir a bola, encontrar espaços e criar oportunidades ofensivas.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez permaneceram os 90 minutos no banco de reservas no empate por 1 a 1 entre Uruguai e Arábia Saudita, na última segunda-feira (15). Da mesma forma, Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, acompanhou do banco a vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0 na estreia dos atuais campeões.

Por fim, ao lado de Mauricio, Gustavo Gómez foi titular pelo Paraguai e atuou durante os 90 minutos na derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos. Já Ramón Sosa esteve em campo por cerca de 15 minutos, sem grande participação.

Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez; Argentina: Flaco López; Colômbia: Jhon Arias; Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa.

Jhon Arias durante a partida contra o Uzbequistão (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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