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Com gol histórico na bagagem, jogadores do Palmeiras iniciam segunda rodada da Copa; veja quando jogam

Com sete representantes no Mundial, saiba quando os atletas do Verdão entram em campo na segunda rodada da fase de grupos da Copa

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
19/06/2026 08:15
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Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo
Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
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A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começou na última quinta-feira (18) com as partidas dos Grupos A e B. No entanto, os atletas alviverdes cedidos para representar suas seleções só entram em campo a partir deste sábado (20). Ao todo, sete jogadores do Palmeiras estão disputando o Mundial, espalhados pelas seleções do Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia.

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    Calendário dos jogadores alviverdes na segunda rodada

    A primeira seleção com representantes do Verdão a entrar em campo é o Paraguai, que enfrenta a Turquia neste sábado (20), à meia-noite (horário de Brasília). A partida é crucial para a Albirroja, que ocupa a última colocação do Grupo D e precisa vencer para seguir viva na briga pelo mata-mata, após a derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos. O zagueiro Gustavo Gómez e o meia Mauricio devem começar como titulares, enquanto Ramón Sosa deve continuar como opção no banco de reservas.

    Na sequência, a seleção do Uruguai, líder do Grupo H, joga contra Cabo Verde neste domingo (21), às 19h (horário de Brasília). A Celeste enfrenta a equipe surpresa da Copa até o momento, que empatou com a Espanha por 0 a 0. A situação da chave está totalmente embolada, já que todas as equipes empataram na estreia e somam um ponto. O lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez integram o grupo uruguaio e devem iniciar no banco de reservas.

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    Logo após o Uruguai, a atual campeã mundial, Argentina, líder do Grupo J com três pontos, entra em campo contra a Áustria na segunda-feira (22), às 14h (horário de Brasília). O duelo pode carimbar a classificação da Albiceleste para a próxima fase em caso de vitória. O atacante Flaco López deverá ser opção entre os suplentes.

    Por fim, a Colômbia será a última seleção com representante palmeirense a jogar. Líder do Grupo K com três pontos, Los Cafeteros enfrentam a RD Congo na terça-feira (23), às 23h (horário de Brasília). John Arias, peça fundamental da equipe, deve ser titular no confronto.

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    Datas dos confrontos

    1. Turquia x Paraguai (Grupo D) – sábado (20), à meia-noite (horário de Brasília)
    2. Uruguai x Cabo Verde (Grupo H) – domingo (21), às 19h (horário de Brasília)
    3. Argentina x Áustria (Grupo J) – segunda-feira (22), às 14h (horário de Brasília)
    4. Colômbia x RD Congo (Grupo K) – terça-feira (23), às 23h (horário de Brasília)

    Situação dos grupos

    1. Grupo D: 1. Estados Unidos (3 pts); 2. Austrália (3 pts); 3. Turquia (0 pts); 4. Paraguai (0 pts).
    2. Grupo H: 1. Uruguai (1 pt); 2. Arábia Saudita (1 pt); 3. Espanha (1 pt); 4. Cabo Verde (1 pt).
    3. Grupo J: 1. Argentina (3 pts); 2. Áustria (3 pts); 3. Jordânia (0 pts); 4. Argélia (0 pts).
    4. Grupo K: 1. Colômbia (3 pts); 2. RD Congo (1 pt); 3. Portugal (1 pt); 4. Uzbequistão (0 pts).

    Resumo da primeira rodada

    Os jogadores do Palmeiras convocados para a Copa do Mundo tiveram participações discretas em suas primeiras partidas, sem grande protagonismo, com exceção de dois casos. Entre os sete selecionados, Jhon Arias e Mauricio foram os que tiveram maior destaque na rodada de abertura.

    Principal destaque do Palmeiras até aqui no Mundial, Mauricio entrou no segundo tempo e marcou o único gol de um atleta do clube na competição, alcançando a marca de 11º gol alviverde na história das Copas.

    Outro nome importante tem sido o atacante Jhon Arias. Mesmo sem participar diretamente de nenhum gol, ele foi fundamental para a vitória da Colômbia, mostrando-se muito ativo ao pedir a bola, encontrar espaços e criar oportunidades ofensivas.

    Por outro lado, o lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez permaneceram os 90 minutos no banco de reservas no empate por 1 a 1 entre Uruguai e Arábia Saudita, na última segunda-feira (15). Da mesma forma, Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, acompanhou do banco a vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0 na estreia dos atuais campeões.

    Por fim, ao lado de Mauricio, Gustavo Gómez foi titular pelo Paraguai e atuou durante os 90 minutos na derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos. Já Ramón Sosa esteve em campo por cerca de 15 minutos, sem grande participação.

    Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

    1. Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez;
    2. Argentina: Flaco López;
    3. Colômbia: Jhon Arias;
    4. Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa.
    Jhon Arias durante a partida contra o Uzbequistão (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Jhon Arias durante a partida contra o Uzbequistão (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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