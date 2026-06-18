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Palmeiras conclui objetivos de Abel no primeiro semestre e mira títulos na reta final

Alviverde conquistou o título do Paulistão e encerrou jejum de 2025, além de avançar na Libertadores e na Copa do Brasil

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
18/06/2026 10:00
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Palmeiras atingiu os principais objetivos traçados pela diretoria e pela comissão técnica para o primeiro semestre do ano. O cenário contrasta com o vivido em 2025, quando a equipe encerrou a temporada sem títulos e com três vice-campeonatos.

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    A equipe de Abel Ferreira entrou na pausa para a Copa do Mundo após conquistar o Campeonato Paulista sobre o Novorizontino, liderar o Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo e garantir vaga nas próximas fases da Copa do Brasil e da Libertadores.

    O único tropeço do Palmeiras no período veio na Libertadores. A equipe tinha como meta avançar às oitavas de final na liderança do grupo, condição que garante o direito de decidir os confrontos eliminatórios em casa. A derrota para o Cerro Porteño, no Allianz Parque, entretanto, custou a primeira colocação da chave, embora não tenha comprometido a classificação.

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    - Antes, um colega disse que estava acostumado a perguntar sobre a sensação de classificar em primeiro. Estavam mal acostumados. O objetivo era classificar em primeiro geral, mas infelizmente, dessa vez, não conseguimos. Nas últimas conseguimos. Infelizmente, por aquilo o que aconteceu, pelo último resultado, não conseguimos. E o futebol é assim, lutamos sempre para ganhar, por coisas boas, mas às vezes temos que seguir em frente, mesmo quando os objetivos não são o que queríamos. Quando não dá para ser primeiro, queremos classificar. Estamos vivos nas três competições. Uma já ganhamos, agora vamos competir - afirmou Abel Ferreira.

    Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Junior Barranquilla (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
    Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Junior Barranquilla (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

    Nas oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras voltará a enfrentar o Cerro Porteño, desta vez em um confronto eliminatório de ida e volta. Já pela Copa do Brasil, terá o Fortaleza, atual integrante da Série B, como adversário.

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    A nova pré-temporada na Academia de Futebol durante a pausa para a Copa do Mundo será vista como uma etapa importante para a comissão técnica. O período de treinamentos deverá servir para recuperar jogadores que enfrentaram problemas físicos ao longo do primeiro semestre, caso do atacante Vitor Roque, além de acelerar a adaptação de Alexander Barboza, único reforço contratado para a sequência da temporada.

    Serão cerca de 30 dias de trabalho na Academia de Futebol antes do retorno aos gramados, marcado para 22 de julho. O período de preparação, porém, não contará com o elenco completo, já que os sete convocados se reapresentarão de acordo com a campanha de suas respectivas seleções na Copa do Mundo.

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