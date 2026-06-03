Suécia x Grécia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do amistoso internacional
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 14h (de Brasília), em Estocolmo
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Suécia e Grécia se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 14h (de Brasília), na Friends Arena, em Estocolmo, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
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Ficha do jogo
Comandada pelo técnico Graham Potter, a Suécia está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia, e garantiu a vaga após eliminar Polônia e Ucrânia na repescagem. Já a Grécia de Ivan Jovanović não vai disputar a Copa do Mundo de 2026 por ter sido eliminada na fase de grupos das eliminatórias europeias.
Tudo sobre Suécia x Grécia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Suécia 🆚 Grécia
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: quinta-feira, 4 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: Friends Arena, em Estocolmo (SUE)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SUÉCIA (Técnico: Graham Potter)
Zetterstrom, Lagerbielke, Hien, Smith, Johansson, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Svensson, Gyokeres, Elanga.
GRÉCIA (Técnico: Ivan Jovanović)
Tzolakis, Vagiannidis, Koulierakis, Triantis, Tsimikas, Retsos, Kourbelis, Bakasetas, Tzolis, Masouras, Pavlidis.
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