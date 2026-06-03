França x Costa do Marfim: onde assistir ao amistoso internacional
Equipes se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
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França e Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 16h10 (de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A França utiliza o amistoso como parte da preparação para o Mundial de 2026. Comandada por Didier Deschamps, a seleção francesa chega embalada após uma campanha invicta nas Eliminatórias e busca alcançar sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo.
A equipe conta com uma geração repleta de estrelas, liderada por Kylian Mbappé, além de nomes experientes como N'Golo Kanté e Theo Hernández. O objetivo é manter o alto nível de desempenho e ajustar os últimos detalhes antes do início da competição.
Do outro lado, a Costa do Marfim retorna ao cenário mundial após 12 anos de ausência em Copas do Mundo. Campeã da Copa Africana de Nações em 2024, a seleção comandada por Emerse Faé vive momento positivo e chega motivada para medir forças contra uma das favoritas ao título mundial.
Os marfinenses vêm de bons resultados em amistosos recentes, incluindo vitórias sobre Escócia e Coreia do Sul. A aposta ofensiva fica por conta de jogadores como Amad Diallo e Simon Adingra, destaques da nova geração do futebol africano.
Tudo sobre França x Costa do Marfim (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Costa do Marfim
Amistoso internacional
📆 Data e horário: quinta-feira, 4 de junho de 2026, às 16h10 (de Brasília).
📍 Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes, França.
👁️ Onde assistir: Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 França
Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté e Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté e Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Marcus Thuram e Kylian Mbappé.
Técnico: Didier Deschamps.
🟠 Costa do Marfim
Yahia Fofana; Wilfried Singo, Ousmane Diomande, Evan Ndicka e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié e Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande e Simon Adingra.
Técnico: Emerse Faé.
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