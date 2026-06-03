México x Sérvia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do amistoso internacional
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 23h (de Brasília), em Tolucauña
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México e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 23h (de Brasília), no Estádio Nemesio Díez, Tolucauña, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Fifa+ (streaming).
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Ficha do jogo
Comandado pelo técnico Javier Aguirre, o México é um dos anfitriões do Mundial ao lado de Estados Unidos e Canadá e está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul. Já a Sérvia de Veljko Paunovic não vai disputar o torneio por ter sido eliminada nas Eliminatórias da Europa, terminando na 3ª colocação do Grupo K, atrás da líder Inglaterra e da vice-líder Albânia.
Tudo sobre México x Sérvia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
México 🆚 Sérvia
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: quinta-feira, 4 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nemesio Díez, Tolucauña (MEX)
👁️ Onde assistir: Fifa+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MÉXICO (Técnico: Javier Aguirre)
Guillermo Ochoa; Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vásquez e Jesus Gallardo; Obed Vargas e Erik Lira; Cesar Huerta, Gilberto Mora e Julian Quinones; Santiago Gimenez.
SÉRVIA (Técnico: Veljko Paunovic)
Filip Stankovic; Ognjen Mimovic, Nikola Simic, Strahinja Pavlovic e Aleksa Avdic; Aleksandar Stankovic e Vanja Dragojević; Andrija Zivkovic, Danilo Zukic e Lazar Randelovic; Mihajlo Ivanovic.
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