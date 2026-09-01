Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil
Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (2), a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video. Clique aqui para assistir no Premiere.
Na partida de ida, o Palmeiras venceu por 3 a 0, no Nubank Parque. Com o resultado, o Santos precisa conquistar um triunfo de três gols de diferença para levar às penalidades. Caso contrário, o Verdão avança para a próxima fase da competição.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Santos chega à partida após vencer o clássico contra o Corinthians, no último domingo (30), na Neo Química Arena, pelo placar de 1 a 0. O técnico Cuca terá à disposição os principais jogadores, contando com o camisa 10 Neymar. Por outro lado, Gabriel Menino e Vinícius Lira ficam fora da partida por conta de lesões. Gustavo Henrique, que sentiu um incômodo no último jogo do Peixe, ainda é dúvida para o duelo.
Por outro lado, o Palmeiras, que desce a serra para encarar o Peixe, vem de um empate contra o Mirassol, pela 25ª rodada do Brasileirão. O comandante Abel Ferreira terá baixas importantes para a partida. Jhon Arias, Paulinho e Sosa estão lesionados e seguem no departamento médico do clube. No entanto, como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, o Alviverde tem uma certa tranquilidade para administrar o resultado na Vila Belmiro, já que pode perder por até dois gols de diferença e avançar na competição.
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS X PALMEIRAS
COPA DO BRASIL - quartas de final da Copa do Brasil (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP);
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
Prováveis escalações
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo; e Gabigol, Neymar e Barreal.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gomez, Alexander Barboza, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Vítor Roque e Flaco López.
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