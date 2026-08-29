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Shogun x Glover Teixeira no Spaten Fight Night 3: saiba card, horário e onde assistir

Evento acontece na Arena Pacaembu, em São Paulo, a partir das 19h30 (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 16:30
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Pôster do Spaten Fight Night 3, com Shogun e Glover Teixeira
Pôster do Spaten Fight Night 3, com Shogun e Glover Teixeira (Foto: Divulgação)

Os fãs brasileiros terão um evento com três modalidades diferentes para animar a noite deste sábado (29). Na luta principal, o encontro inédito de dois gigantes do MMA: os brasileiros Maurício Shogun e Glover Teixeira se enfrentam no boxe. O card completo está agendado para as 19h30 (de Brasília).

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Shogun x Glover Teixeira

Diferente do que estavam acostumados no UFC, com rounds de cinco minutos, Glover e Shogun se enfrentarão em um combate de oito assaltos de dois minutos cada. Em vez de MMA, desta vez, a modalidade escolhida foi o boxe. O duelo, então, é chancelado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e será disputado no peso super-pesado (entre 96 e 110 kg).

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Curiosamente, a luta de despedida dos dois brasileiros na organização de Dana White aconteceu no mesmo evento, o UFC 283, em janeiro de 2023. Ambos fecharam a passagem pelo MMA com derrotas. Desde então, apenas Glover voltou à ação: ele venceu Anthony Smith em um evento de grappling – também em 2023.

Apesar de estar longe do octógono como lutador, Teixeira se manteve presente no Ultimate por meio de seu grande pupilo. O ex-campeão dos meio-pesados é o principal treinador de Alex Poatan, que segue em busca de fazer história no UFC na luta pelo terceiro cinturão.

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Mauricio Shogun e Glover Teixeira se encaram antes de luta no Spaten Fight Night 3
Mauricio Shogun e Glover Teixeira se encaram antes de luta no Spaten Fight Night 3 (Foto: Divulgação)

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FICHA TÉCNICA
Spaten Fight Night 3

📆 Data: 29 de agosto de 2025
⏰ Horário: A partir de 19h30 (horário de Brasília)
🌍 Local: na Arena Pacaembu, em São Paulo (BRA)
📺 Onde assistir: TV Globo, Globoplay e getv (YouTube)

Card completo

Boxe - Maurício "Shogun" Rua x Glover Teixeira
Boxe - Luan Medeiros x Juan Cruz
Judô - Bia Souza x Raz Hershko
Judô - Rafaela Silva x Prisca Awiti
Jiu-jítsu - Nicholas Meregali x Felipe Pena

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